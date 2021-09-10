國防預算創新高 時力黨團：中共對台野心從未放棄、將從嚴審查

國防部明年所編列預算創歷年新高，立法院時代力量黨團總召邱顯智（左二）今天表示，中共對台野心始終沒有放棄，至於預算究竟有無實際需要，將從嚴審查。（記者劉信德攝）

2021/09/10 13:59

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部明年所編列預算創歷年新高，也引發國內正反意見爭論；立法院時代力量黨團總召邱顯智今天表示，中共對台野心始終沒有放棄，至於預算究竟有無實際需要，將從嚴審查，而過去也有獵雷艦、雲豹裝甲車等案件，都沒有把錢用在真正需要的地方。

立法院長游錫堃今天上午召集朝野黨團協商研商「第10屆第4會期開議日」相關事宜；立院時力黨團在協商前，於立院紅樓外召開記者會，表達盼盡速開議審查預算、修憲委員會盡快進行、紓困發現金等訴求。

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媒體詢問立院時力黨團，關於國防預算創新高的看法；邱顯智表示，台海危機確實存在，中共對台灣的野心也始終沒有放棄，至於預算將看有無實際需要，將從嚴審查。

邱顯智說，國防預算過去也有獵雷艦、雲豹裝甲車等案件，沒有把錢用在真正需要的地方，而國防部在前幾個會期到立法院備詢的主要代表為時任國防部副部長張哲平上將，但卻也牽涉到史最大的共諜案，「讓我們覺得非常不可思議」，還有公館營區弊案等等。

此外，邱顯智說，包含前總長搭乘的黑鷹直升機墜毀事故、F-16和F-5E戰機失事或是空安問題，應該要有通盤的檢討解決，國防部不能一方面告訴國人需要非常龐大的經費，而另一方面並沒有徹底執行必要軍事費用，保障國家安全，反而是發生事故後，立委要求運安會要介入調查，但國防部到現在也不願意同意，所以會從嚴審查預算，督促國防部履行責任與義務，讓國人重拾信心。

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