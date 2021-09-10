立法院朝野協商 敲定9/17開議

立法院今天上午朝野黨團協商第10屆第4會期開議日相關事宜，朝野協商後各黨團同意於9月17日開議。（資料照）

2021/09/10 13:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院今天上午朝野黨團協商第10屆第4會期開議日相關事宜，朝野協商後各黨團同意於9月17日開議，並由行政院提出「3+11」決策過程專案報告，以及疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢，分別於9月17日和22日報告。

立法院今天進行開議日朝野協商，國民黨團一開始要求行政院長蘇貞昌道歉後才開議，但是民進黨團總召柯建銘認為道歉不應該是開議的前提，民眾黨團副總召高虹安也認為後續專案報告和預算審查才能達到監督效果，國民黨團總召費鴻泰最後在會中表示，道歉可以在專案報告裡面具體說明，至於蘇貞昌會不會道歉，就留給社會公評。

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國民黨團另外也要求進行3+11和疫苗採購2個專案報告，以及成立3個院級調閱委員會，分別是五倍券成效、疫苗採購和台鐵改革。柯建銘對此表示，3+11和疫苗採購專案報告可以接受，另外民眾黨團和時代力量黨團也都支持要有這2項專案報告。至於3個調閱委員會，柯建銘認為特別條例就有要求行政部門每半年報告一次，台鐵改革還在進行中要調閱什麼？

經朝野協商，最後各黨團同意訂於9月17日舉行第10屆第4會期第1次會議，9月22日和9月23日加開院會，與9月17日視為一次院會，本會期從9月24日起，每週五及次週二視為1次院會。

針對國民黨團要求的2個專案報告，經過朝野協商結論為9月17日邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告並備質詢，9月22日邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢。

費鴻泰在會中也要求，雖然衛環委員會已經成立疫苗採購調閱專案小組，但是上一個會期一次會議都沒開過，應設有2個召委，擔心只有1個召委會怠惰或有政治目的不開會，經朝野協商各黨團同意疫苗採購調閱專案小組召集人由召集委員2人擔任。

朝野協商結論也指出，9月23日上午邀請行政院長蘇貞昌、主計長、財政部部長及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」編製經過並備質詢，當天上午9點至10點並進行各委員會召集委員選舉事宜；另外9月24日邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告，並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。

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