璨樹來勢洶洶 蘇貞昌雲林視察蔬菜採收及防洪工作

行政院長蘇貞昌今天上午到西螺漢光果菜生產合作視察蔬菜包裝情形。（行政院提供）

2021/09/10 13:09

〔記者黃淑莉／雲林報導〕強颱「璨樹」來勢洶洶，行政院長蘇貞昌今天南下雲林視察蔬菜採收、包裝及防洪工作，蘇貞昌指示相關部會要做好防災整備，多一分準備、少一分傷害。

根據中央氣象局觀測，璨樹颱風中心會在台灣東方近海掠過，但也不排除有登陸的可能性，且颱風的雨帶將會顯著帶來強風大雨，預期心理作用，菜價蠢蠢欲動，西螺果菜市場有部分蔬菜微漲。

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蘇貞昌先到西螺漢光果菜生產合作社視察蔬菜採收及包裝，隨後又前往褒忠有才寮大排查看在地滯洪。

蘇貞昌指出，颱風來襲行政院團隊專程到全國最大蔬菜產地雲林視察，碰到颱風農民最辛苦，政府要用最大的努力，減少農民受災、受損，另也會注意到各種民生供應也不能有缺乏。

蘇貞昌表示，為照顧農民的權益，會要求農委會加強防災，減少損失，若有任何損害，也會要求農委會給予協助及補助。

對於防颱整備情形，水利署長賴建信簡報指出，水利署與雲林縣府已針對縣內20座滯洪池放空水位、抽水機組測試運轉，274台移動式抽水機及水門均已完成檢測，提升防洪量能，另全縣有270處淹水感測器，可隨時掌握淹水災情。

行政院長蘇貞昌今天到雲林褒忠有才村了解在地滯洪情況。（記者黃淑莉攝）

行政院長蘇貞昌視察水利署在褒忠鄉有才寮村的在地滯洪示範區，仔細聽取水利署人員說明滯洪成效。（記者黃淑莉攝）

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