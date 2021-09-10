璨樹來勢洶洶 蘇貞昌雲林視察蔬菜採收及防洪工作
2021/09/10 13:09
〔記者黃淑莉／雲林報導〕強颱「璨樹」來勢洶洶，行政院長蘇貞昌今天南下雲林視察蔬菜採收、包裝及防洪工作，蘇貞昌指示相關部會要做好防災整備，多一分準備、少一分傷害。
根據中央氣象局觀測，璨樹颱風中心會在台灣東方近海掠過，但也不排除有登陸的可能性，且颱風的雨帶將會顯著帶來強風大雨，預期心理作用，菜價蠢蠢欲動，西螺果菜市場有部分蔬菜微漲。
請繼續往下閱讀...
蘇貞昌先到西螺漢光果菜生產合作社視察蔬菜採收及包裝，隨後又前往褒忠有才寮大排查看在地滯洪。
蘇貞昌指出，颱風來襲行政院團隊專程到全國最大蔬菜產地雲林視察，碰到颱風農民最辛苦，政府要用最大的努力，減少農民受災、受損，另也會注意到各種民生供應也不能有缺乏。
蘇貞昌表示，為照顧農民的權益，會要求農委會加強防災，減少損失，若有任何損害，也會要求農委會給予協助及補助。
對於防颱整備情形，水利署長賴建信簡報指出，水利署與雲林縣府已針對縣內20座滯洪池放空水位、抽水機組測試運轉，274台移動式抽水機及水門均已完成檢測，提升防洪量能，另全縣有270處淹水感測器，可隨時掌握淹水災情。