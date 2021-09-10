藍營要求蘇貞昌道歉才開議 柯建銘：這不應是開議前提

民進黨團總召柯建銘。（記者簡惠茹翻攝）

2021/09/10 11:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院今天上午朝野黨團協商第十屆第四會期開議日相關事宜，國民黨團要求行政院長蘇貞昌先道歉才開議，民進黨團總召柯建銘對此表示，政治不是這麼簡單，說不道歉就不開議，道歉不應該是開議前提，這跟大家認為五大預算有多急著要審查是相悖離的。

國民黨團副書記長洪孟楷指出，支持越早開議越好，他們主張是9月14日開議，行政部門不能逃避立法院和人民監督，開議前國民黨團有三個要求，一個道歉、兩個專報、三個委員會，希望各黨團支持，讓行政部門謙卑面對國人民意。

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洪孟楷表示，一個道歉是指過去3個月以來三級警戒有800多條人命染疫喪生，700多人打疫苗疑似死亡，還有3+11調查報告到目前都還沒送到立法院，疫苗覆蓋率低，行政部門效率不彰，讓國人無法脫離疫情最主要原因，立法院第10屆第4會期開議前，行政部門應該先向中華民國所有國人公開道歉，不是為了任何政黨，而是向台灣民眾和全體國人誠摯真心道歉。

洪孟楷指出，2個專案報告是3+11報告目前還沒提出，上會期四個黨團都有簽名，分明藐視國會，藐視各黨和全台灣人民，因此要排3+11的調查專案報告；第二個是疫苗採購進度和相關疫苗覆蓋率專案報告，目前台灣疫苗覆蓋率是全球倒數，請蘇貞昌向國人報告疫苗採購進度、到貨進度和施打程序。

洪孟楷表示，另外國民黨團要求這次要成立3個院級委員會，第一，行政部門執意不發現金，要花20多億元行政成本來印製五倍券，到底效果在哪裡？要求成立院級振興券進度和成效委員會，每2個月向立法院書面報告；第二是要求疫苗採購調閱小組，上會期成立沒有開過半次會，因此要成立院級調閱小組向行政部門要求相關資料；第三，4月的台鐵太魯閣世界讓國人痛心，台鐵改革刻不容緩，應成立院級調閱小組。

民進黨團總召柯建銘對於國民黨的要求表示，3+11和疫苗採購專案報告可以接受，9月17日專案報告，9月24日後質詢開始，如果綁一個沒有道歉不上台又要佔領主席台，這和大家說的五大預算有多急事相悖離的，請大家三思。

柯建銘指出，國民黨要求蘇貞昌道歉才能上台，又要卡死，蘇貞昌上台的時候如果有辦法質詢到他道歉，這是另當別論，這不應該是開議的前提，誠懇呼籲，政治不是這麼簡單，說不道歉就不開議，至於專案報告也可以討論，總質詢前可以先專案報告，但是不要用不同題目來卡總質詢。

柯建銘表示，對於調閱委員會，當初特別條例第18條就有說的很清楚每半年要報告一次，現在還在進行當中為什麼需要調閱？台鐵改革要成立調閱小組，改革還沒啟動要怎麼調閱？調閱什麼部分？

民眾黨團副總召高虹安則表示，要來的道歉不是誠心誠意的話也沒有實際效果，希望有一些像專案報告和預算實質審查比較能達到監督成效，如果由立法院要求道歉，就算硬要來道歉也不是大家想看到的。

國民黨團副書記長洪孟楷。（記者簡惠茹翻攝）

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