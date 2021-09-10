國民黨智庫批政府 質疑上傳病毒資料比率低、確診死亡率高

國民黨智庫今日上午舉辦「防疫破口Delta入侵、如何超前部署減少死傷」座談會，智庫永續發展組召集人陳宜民出席。（資料照）

2021/09/10 11:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日上午舉辦「防疫破口Delta入侵、如何超前部署減少死傷」座談會，智庫永續發展組召集人陳宜民批評政府很丟臉，因為根據GISAID（全球共享流感數據倡議組織）統計資料顯示，總確診數有1萬6074例的台灣，卻只上傳240個個案病毒基因序列條數（其中41例來自CDC疾管署），僅佔1.5%，反觀日本上傳比率6.09%，他強烈要求疾管署應於24小時內上傳新冠病毒株的基因序列。

讓陳宜民痛批很「丟臉」的事情，還有確診個案死亡率。他指出，在全球國家疫情統計中，台灣確診1萬6000多例中，死亡個案為800多人，比例高達5.21%，反觀新加坡死亡率只有0.08%，相差達到600倍。

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他並進一步指出，在本土確診病例死亡率分齡統計中顯示，70到79歲的死亡率高達30.8%，60到69歲也有27.3%，80到89歲則有22.2%，目前台灣第1劑施打率44%，第2劑施打率只有4%，遠低於其他先進國家，他強調，打疫苗可以降低死亡率與重症率，高風險的老人應該趕快打完第2劑。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，由於病毒與抗體可共存很長一段時間，只能以加強篩查因應，每位民眾返回國內後，應該每天篩查，只要發現陽性，就要直接隔離。

王任賢強調，境內管控政府要擅用武器嚴打，作為一定是「關門打狗」，所謂關門就是匡列人，而且要關大門，不能只是小門，人群要分為感染者、接觸者、一般民眾等三群，其中接觸者是最危險的，在被匡列後要給予很好的保護，過去台灣沒篩查、沒疫苗、沒藥物，接觸者只能被關，這是嚴重違法的，但也是沒有辦法的辦法，如今政府應該有藥給藥、有疫苗給疫苗、有篩查給篩查，透過全面篩查，以及緊急疫苗接種。

但他質疑，原本中央政府應該提供地方政府疫苗，但所謂的「同島一命」，一定是要綠色的才有，藍的就不給，像中央給屏東縣就給的很阿沙力，給新北市卻很不阿沙力。

王任賢認為，施打第3劑疫苗對防範DELTA病毒株沒有用，只是一種權宜措施，必須靠第2代疫苗，而且明年才會有，他並建議政府應該分散疫苗採購，其中莫德納疫苗「不能信」，因為看今年的情況就能知道。

律師陳曉雲指出，根據美國輝瑞與德國BNT公司全球合約，獲得大中華地區BNT疫苗專屬經銷權的只有中國上海復星公司，而且依法台灣不得從中國輸入血液與疫苗，但如果日後BNT疫苗改由中國上海復星在中國大陸生產製造，無論是申請藥品輸入許可證，台灣經銷商或任何人比照永齡、台積電購買中國製造BNT疫苗後，再贈與政府，或以美國FDA藥證申請藥品輸入許可證，都將是不可能的，台灣在明年以後又該怎麼辦？

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