泉裕泰：日台活用彼此特長互助 對全世界都有極大貢獻

台灣日本研究院成立大會暨國際論壇，今日在政治大學達賢圖書館羅家倫講堂舉行，日台交流協會台北事務所代表、日本駐台大使泉裕泰出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/10 10:59

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣日本研究院今天舉辦成立大會，除了總統蔡英文透過書面賀電表達祝賀之意，日本駐台代表泉裕泰親臨現場致詞表示，今天論壇主題「地緣科技下的東亞外交情勢與日本研究」可謂正合時宜，數位化的進步等對東亞情勢帶來巨大的影響。日台之間若能活用彼此的特長互相協助，不僅對日台關係，對於區域、乃至於全世界的安定與繁榮都將有極大的貢獻。

泉裕泰致詞時表示，今年是東日本大地震10週年，也是震災以來日台友情更加深化的一年。在疫情期間，台灣捐贈日本口罩、日本捐贈台灣疫苗，這種無私的善意循環，也培植了現在日台之間的無敵友情，但我們不以此為滿。

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泉裕泰提到，去年對台灣民主化及增進日台友好關係貢獻極大的李登輝前總統逝世，如李前總統般支持日本和台灣之間心與心相連的日語世代逐漸凋零。

泉裕泰期待，透過研究所的成立，能培育理解日本的下一個年輕世代，若其中一部分人對日本有進一步的興趣，從而研究日本的政治、經濟、社會、國際關係或教育，更深入理解日本，對於日本和台灣的未來將成為很大的資產。

泉裕泰也提到，今天論壇主題「地緣科技下的東亞外交情勢與日本研究」可謂正合時宜。數位化的進步，科學技術的發展日新月異等，對東亞情勢帶來巨大的影響。現在，國際社會正面臨供應鏈重組，以及碳中和的達成等亟待解決的課題。在此困難的時期，台灣有享譽國際的半導體技術、日本有擅長的氫能技術等，日本和台灣可以合作的領域是無限大的。日台之間若能活用彼此的特長互相協助，相信不僅對日台關係，對於區域、乃至於全世界的安定與繁榮都將有極大的貢獻。

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