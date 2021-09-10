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    國慶大會開放300名民眾現場觀禮 今上午10點起線上報名

    國慶大會今年將開放300名民眾現場觀禮，於今天上午10點開放線上報名。圖為109年國慶大會畫面。（資料照）

    國慶大會今年將開放300名民眾現場觀禮，於今天上午10點開放線上報名。圖為109年國慶大會畫面。（資料照）

    2021/09/10 10:38

    〔記者簡惠茹／台北報導〕國慶大會今年將開放300名民眾現場觀禮，於今天上午10點開放線上報名，以電腦抽籤方式抽選，不過慶籌會也提醒，本次活動將視疫情狀況滾動調整。

    國慶籌備委員會今天表示，今年國慶大會將開放300名民眾現場觀禮，從即日起至9月16日開放線上報名，預計於9月20日中午通知獲選民眾，歡迎民眾踴躍報名；另慶籌會也提醒，本次活動將視疫情狀況滾動調整，主辦單位保有最終審核及調整權利，最新活動資訊請至國慶官網查詢。

    慶籌會表示，國慶官網將自今天上午10點至9月16日24點止開放報名，歡迎年滿18歲且持有我國身分證的國民參加報名，系統將以電腦抽籤方式，抽出300位幸運民眾，並預計9月20日12時起同時以電子郵件及手機簡訊通知獲選民眾；另為落實防疫措施，獲選的民眾須於9月22日17時前上網填寫「健康聲明書」並點選「確認參加」後始完成報名；未依限填寫者，將視為放棄。

    慶籌會提醒，國慶大會活動期間防疫不能中斷，這次慶典活動將採實名制，獲選民眾入場請務必攜帶「國民身分證」並佩戴「觀禮證」等相關文件供查驗，並全程佩戴口罩；若正在檢疫隔離及自主健康管理者，以及國慶當日有發燒（額溫≧37.5℃、耳溫≧38℃）及呼吸道相關症狀或味覺喪失，腹瀉等情況的民眾，請勿參加。

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