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    谷立言會晤立陶宛駐日大使 力挺發展與台灣關係

    美國駐日本代理大使谷立言（Raymond Greene）昨天與立陶宛駐日本大使瓦福沃里斯會面，並表達美國支持立陶宛深化與台灣的文化、經濟關係。（擷自推特）

    美國駐日本代理大使谷立言（Raymond Greene）昨天與立陶宛駐日本大使瓦福沃里斯會面，並表達美國支持立陶宛深化與台灣的文化、經濟關係。（擷自推特）

    2021/09/09 19:23

    〔中央社〕美國駐日本代理大使谷立言（Raymond Greene）昨天與立陶宛駐日本大使瓦福沃里斯會面，並表達美國支持立陶宛深化與台灣的文化、經濟關係。兩人今天在推特發布會晤照片。

    瓦福沃里斯（Gediminas Varvuolis）推文表示，他對昨天能在東京的立陶宛駐日本大使館接待谷立言及其同事感到非常榮幸。雙方就雙邊關係，以及立陶宛決定與台灣深化文化、經濟關係等議題進行討論。

    瓦福沃里斯與谷立言也談到在第二次世界大戰期間擔任日本駐立陶宛大使的杉原千畝，兩人也在杉原千畝肖像海報前合照。杉原千畝曾大量核發簽證給逃避納粹德國的猶太人，拯救了數千條性命，有「日本辛德勒」之稱。

    谷立言曾任美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長，今年6月底赴日履新。

    立陶宛因允許中華民國政府在首都維爾紐斯（Vilnius）設立名稱含「台灣」的代表處等事件，與北京關係緊張，並遭北京以政治、經貿等手段強力施壓，雙方大使也被召回。

    美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）等官員，以及歐洲聯盟（EU）、美國等國的議員陸續以致電、致函、發布共同聲明等方式表達支持立陶宛與台灣發展關係的自主決定，並指責北京威嚇脅迫的作為。

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