鹿港小鎮選情動起來？「中秋佳節愉快」看板引熱議

鹿港鎮代表會主席王炫斐掛起「中秋佳節愉快」看板，令人引發聯想。（記者劉曉欣攝）

2021/09/09 18:39

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港鎮長選舉暗潮洶湧？鹿港小鎮近來出現兩塊超級大的看板，原來是鹿港鎮代會主席王炫斐祝鹿港鄉親「中秋佳節愉快」，民眾好奇是否「主席」將改選鎮長；王炫斐說，因為覺得知名度不夠，才會掛上看板；現任鎮長許志宏表示， 他仍持續勤跑基層；而前鎮長黃振彥動向也備受關注，但黃振彥強調目前沒有「回鍋」的意願。

王炫斐的兩塊大看板分別掛在中正路與彰鹿路上，兩塊看板都非常顯眼，比起王炫斐上回參選鎮代表的看板還要大，也讓所有路過的人車都睜大眼睛，民眾紛紛猜測，「主席可能有意要轉換跑道」，才會利用中秋節的機會來達到宣傳的效果。

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王炫斐說，他只是單純要跟民眾「問好」，因為他覺得自己的曝光度不夠，知名度也不足，剛好有朋友提供中秋節檔期的看板空間給他使用，他才會製作看板掛上，順便也祝鄉親中秋佳節愉快。

民進黨籍的前鎮長黃振彥的動向也受到各界關心， 因為黃振彥的老婆楊妙月擔任縣議員，黃振彥近來也會出席相關活動，也會跟在場人士問候，讓人嗅到黃振彥為選舉佈局的氛圍。

黃振彥指出，他確實有被黨中央徵詢參選鹿港鎮長的意願，但他回絕了，因為他對「回鍋」的意願不高，他當過縣議員、也當過鎮長，如今無論再選縣議員或是鎮長，對他來說，就是「回鍋」，目前也沒有規劃。

現任的鹿港鎮長許志宏，在2018年從鎮代會主席順利轉換鎮長跑道，也順利當選；許志宏表示，他勤走基層，先把鎮長工作做好最重要。

現任鹿港鎮長許志宏2018年就是從鎮代會主席轉換跑道成功。（記者劉曉欣攝）

前鹿港鎮長黃振彥也被各界點名，連民進黨中央都有徵詢他「回鍋」的意願。（資料照，記者劉曉欣攝）

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