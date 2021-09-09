福建採認台灣社工師資格 前提「必須堅持一中原則」

中國福建省政府近日發布通知，宣布將對符合條件的台灣社工師採認資格，比照認定為中國中級社會工作師，採認第一條件是須「堅持一個中國原則」。（美聯社資料照）

2021/09/09 19:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國福建省政府近日發布通知，宣布將對符合條件的台灣社工師採認資格，比照認定為中國中級社會工作師，採認第一條件是須「堅持一個中國原則」。陸委會副主委李麗珍今日表示，國人赴中國就業工作，應遵守台灣法令規定，避免從事違反國家安全及利益的行為。

福建日報報導，福建省日前下發「關於直接採認台灣地區社會工作師證書的通知」，率先對符合條件的台灣社工，按相關程序予以採認，比照認定為中國中級社會工作師，納入福建省社會工作者統一管理，享中國社會工作師同等待遇。

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根據通知，申請者必須同時滿足以下條件，「堅持一個中國原則，贊同兩岸關係和平發展的台灣地區居民；取得台灣地區社會工作師證書；受聘於福建省城鄉社區、企事業單位和社會組織等單位，從事社會工作管理與服務」。

對此，李麗珍指出，有注意到大陸對台有很多措施，片面採認專業技術資格及證照，目的是希望台灣人才到中國工作。本會會密切注意中方相關作為，也會持續檢視法令及強化必要措施。

李麗珍提及，提醒國人到中國就業工作，要留意兩岸政經、社會和法治的差異，特別要評估在中國發展可能會面臨哪些風險，並且遵守台灣法令規定，避免從事違反國家安全及利益的行為。

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