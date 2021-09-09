林智堅拋「竹竹合併」 江啟臣：疑為一人量身訂做鋪路

對於大新竹及竹竹苗未來的發展，國民黨主席江啟臣認為，還是要傾聽民意，依照現在的法令和制度來討論及評估，國民黨也會請黨團、智庫及結合各縣市議會來討論。（記者洪美秀攝）

2021/09/09 13:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨主席江啟臣今天拜訪新竹市議會及議長許修睿，對媒體詢問新竹市長林智堅拋出「竹竹合併」的議題，江啟臣說，讓人嚴重懷疑林智堅的動機，是不是為了個人量身訂做，傾全黨之力來鋪路嗎？合併或升格的事，都是滋事體大，有制度、有法令、還要有民意，是各方面審慎評估，不是草率的為了一個人的政治前途來決定，反對草率及因人設事，為一個人鋪路而做的決定。

對於大新竹及竹竹苗未來的發展，他認為，還是要傾聽民意，依照現在的法令和制度來討論及評估，國民黨也會請黨團、智庫及結合各縣市議會來討論。

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他看到縣長楊文科非常負責任，邀集竹竹苗的縣市長及議長來討論，大家來共同討論，探討民意的方向，這才是負責任的決策的方式，不是為了某個人，因為沒地方去了，就拋出一個議題，因人設事到此程度，或是合併後又可以選等，懷疑蔡政府是為了一個人而修法，草率的去做縣市合併的事，如果民進黨政府打疫苗的速度有這麼快就好了。

另外，對於今年國慶日的識別系統，民進黨採取去中華民國及去國旗的情形，江啟臣也狠酸民進黨政府，他說，民進黨是中華民國的執政黨、也是中華民國的民進黨，為什麼不敢大聲說出來，「我們的國名、國號，為什麼不能大方、開大門走大路，不能對全世界來講呢？」

他說，民進黨不敢說中華民國，但現在是國慶，怎麼不敢講呢，還在英文上處理，如果民進黨想要台獨，除非透過修憲，而我們現在就是中華民國，呼籲民進黨蔡英文不要再打擦邊球。

國民黨主席江啟臣今天拜訪新竹市議會及議長許修睿，回答媒體詢問新竹市長林智堅拋出「竹竹合併」的議題。（記者洪美秀攝）

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