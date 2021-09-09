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    Delta疫情突破新北 國民黨批指揮中心有四大缺口

    國民黨文傳會主委王育敏。（記者楊丞彧攝）

    國民黨文傳會主委王育敏。（記者楊丞彧攝）

    2021/09/09 12:10

    〔記者楊丞彧／台北報導〕新北市幼兒園爆發Delta病毒群聚疫情，國民黨今召開記者會，砲轟指揮中心防疫作為是「矛盾對決讓疫情猖獗」，並直指四大缺口，包括邊境控管、疫苗到貨、第二劑以及快篩，呼籲指揮中心好好思考，儘速亡羊補牢，不希望再讓悲劇重演。

    國民黨文傳會主委王育敏指出，現在邊境管控確實出現破口，擋不住Delta入侵，指揮中心應該加強監控別讓破口變大；此外，政府自購疫苗到貨率遠遠不足，國際普遍認為應該接種第三劑，但台灣連第二劑都成問題，應讓高風險的年長者優先施打第二劑，結果卻被第二類打好打滿，這就是很大的破口。

    此外，王育敏也提到，蔡政府去年因應疫情成立了口罩國家隊，也扶植了高端與聯亞成立疫苗國家隊，但卻沒有快篩國家隊，居然沒有超前部署。王育敏說，快篩試劑成本較高，民眾花不下手，因此無法大量普及運用，但政府卻沒積極作為，真的是太落後。

    台灣預防醫學學會理事長、前國民黨立委陳宜民則指出，現在台灣的狀況是草木皆兵，精準防疫變成亂槍打鳥，細胞簡訊發了一百多萬則，擾民又讓生活大亂，並質疑是否無人被驗出陽性，根本不符合經濟效益。陳宜民說，指揮中心到現在還沒辦法告訴全民病毒是從哪來的、到底是不是Delta+，呼籲指揮中心要料敵從嚴。

    陳宜民提到，若新北幼兒園為Delta+，傳染力恐更強但症狀更不明顯，指揮中心需要對全民教育宣導。這次個案的ct值高達37，陳宜民也質疑，個案的認定標準是否還要訂在35？另外他也批評，BNT疫苗進來了，但檢驗封緘的時間太久了，為什麼不提早去要檢驗標準品，政府官員心態太過散漫。

    國民黨文傳會副主委黃子哲則表示，指揮中心專家講法許多前後不一致，讓人民防疫無所適從，他指出，陳時中說讓全民打兩劑是不可能的任務，但陳時中又說第三劑準備好了、第四劑已經在洽談中，是在「裝肖維」嗎？

    黃子哲也提到，五月時指揮中心專家諮詢委員李秉穎說讓機組人員優先打疫苗是「國際笑話」，而現在張上淳教授卻建議考慮讓所有機組人員補打第三劑，是打算讓台灣變成「國際笑話」？黃子哲說，我們的敵人是病毒，指揮中心應好好審思，而不是前後不一致矛盾，讓人民無所適從。

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