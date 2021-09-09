批另三位黨主席候選人默不吭聲 張亞中再提倒扁運動往事

賀德芬今日在立法院舉行「論文門最終審判」記者會，國民黨主席候選人張亞中出席並受訪。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/09 11:58

〔記者吳書緯／台北報導〕台大名譽教授賀德芬等人今再度開記者會質疑總統蔡英文倫敦政經學院博士論文真實性，中國國民黨主席候選人張亞中出席記者會聲援；張亞中提到，15年前的9月9日正是「倒扁運動」開始的日子，強調當時就是站在第一線；針對特別到場聲援的原因，張亞中說「我不知道其他三候選人為什麼面對這種社會不公不義的事情，竟然不講話」。

賀德芬今天在立法院召開「蔡英文論文門最終審判」記者會，並與台裔美國學者林環牆、媒體人彭文正等人視訊連線；張亞中出席記者會聲援，並接受媒體聯訪。

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張亞中表示，今天是是9月9日，15年前的9月9日正是「倒扁運動」開始的日子，因此今天到場聲援是要捍衛正義與道德。

媒體詢問張亞中，今天只有他1位黨主席候選人特別到場聲援表達立場；張亞中說，「我不知道其他三候選人為什麼面對這種社會不公不義的事情，竟然不講話」。

張亞中說，他在這一、二十年來在社會運動從來沒有缺席過，包括15年前倒扁運動的時候，就是站在第一線，要做一個政治人物，面對這種事情，特別是有關於總統是不是造假的事情，不能夠迴避，要不支持，要不然是反對。

張亞中呼籲各界共同來查，並運用國民黨在立法院的力量、海外人脈，貢獻己力，而他不知道為什麼另外3位候選人為什麼不講話，但是若他當選主席，一定會堅決的配合去調查這個社會不公不義的事情。

張亞中表示，任何一個政治人物，面對社會的不公不義的事情，如果選擇不講話還選在觀望或選擇徘徊，「我覺得這就是不對的」，就像15年前的倒扁運動，他當時只是一位學者，就毅然決然的參與，在中正紀念堂搞民主夜市、搞示威，後來施明德願意出來帶領百萬人倒扁。

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