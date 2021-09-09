趙少康成立戰鬥藍 原民藍委喊「出草」

中廣董事長趙少康9日召開「戰鬥藍」行動記者會，有近8成國民黨立委加入。（記者張嘉明攝）

2021/09/09 11:36

〔記者林良昇／台北報導〕中廣董事長趙少康組成「戰鬥藍」今召開行動記者會，趙少康強調，戰鬥藍不是次級團體，也有人說他要當地下黨主席，「我地上黨主席都沒選了，還當地下黨主席？」與會的國民黨原住民立委孔文吉則高呼「出草」，將由趙少康帶領。

趙少康在國民黨內組成戰鬥藍，今召開行動記者會宣示「戰鬥藍」成立，共31位立委、議員到場支持，包含國民黨立委賴士葆、蔣萬安、葉毓籣、楊瓊瓔、呂玉玲、鄭正鈐、陳以信、林奕華、魯明哲、吳斯懷、李貴敏、孔文吉、林思銘、洪孟楷、張育美、鄭天財、許淑華﹔議員方面則有黃紹庭、陳明義、舒翠玲、徐弘庭、游淑慧、鍾沛君、徐巧芯、梁為超、朱珍瑤、林國春、陳炳甫、王鴻薇、葉元之，甚至新黨議員侯漢廷也到場。

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趙少康表示，只要認同理念，就是戰鬥藍戰友，基層普遍認為國民黨戰鬥力不旺盛，但作為在野黨要有鬥志，不是打架而是各方面有戰鬥力才能制衡，如果連制衡都談不了，談什麼取而代之。

對於外界質疑趙少康組戰鬥藍是「新國民黨連線」，趙少康說，新國民黨連線是30年前的事情，「進步一點好不好？」而且那時是國民黨一黨獨大的時代，今天是國民黨在野，團結都來不及了，戰鬥藍不會是次級團體﹔有人說他要當地下黨主席，「我地上黨主席都沒選了，還當地下黨主席？」

趙少康說，如果那時候真的要選，也不是沒有機會修改選舉辦法，他保證，將來一定跟國民黨中央配合，不管誰當選戰鬥藍都會協助，增加國民黨戰鬥力，會團結所有能團結的力量、結合所有能結合的朋友，國民黨現在要把力量做大。

積極推動戰鬥藍的賴士葆則指出，扣除國民黨團幹部，有27位藍委加入戰鬥藍，只有5位藍委沒加入，戰鬥藍希望發揮集體戰鬥力，把政權贏回來。孔文吉則在發言時高呼，現在應該是要出草的時候了，參加戰鬥藍，希望請趙少康帶領出草。

趙少康受訪時重申，戰鬥藍不希望變成黨團，而是精神上的結合，沒有跟黨內有矛盾，「我們現在鬥誰了？好像是在鬥我吧？」真正要鬥的對象是民進黨，國民黨裡面只有團結。

趙少康也說，戰鬥藍是跨黨派，各界願意參加都很歡迎，包含民眾黨在內，甚至連民進黨願意起義來歸，都很歡迎。

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