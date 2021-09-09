楊文科邀協商不克出席 林智堅：目標一致會分進合擊

新竹市長林智堅今天針對新竹縣長楊文科邀集竹竹苗三縣市首長及議長和立委，11日針對升格第七都召開座談會，林智堅說，他不會出席此座談會，但他和楊文科的目標一致，大家分進合擊討論及凝聚共識都是好事。（記者洪美秀攝）

2021/09/09 11:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅今天針對新竹縣長楊文科邀集竹竹苗三縣市首長及議長和立委，11日針對升格第七都召開座談會，林智堅說，因為收到公文的時間太晚且太倉促，加上另有拜訪行程，他將不會出席此座談會，但強調他和楊文科的目標一致，大家分進合擊討論及凝聚共識都是好事。

不過，據了解，新竹市議長許修睿則會出席楊文科邀約的這場座談會，對合併議題強調支持修法，但要尊重地方民意聲音。

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林智堅今天前往體育館疫苗施打站視察時，針對媒體詢問是否出席楊文科邀約的座談會，林智堅說，他因為另有拜訪行程，將不會出席此座談會。對是否派副手或其他人出席此座談會？林智堅強調，此議題重大，他認為其他人都不適合，但因為辦公室收到此邀約公文時已太晚，時間上有點倉促，加上已安排其他公務行程，因此將不會出席座談會。

對是否因沒接到楊文科的邀約電話而不受尊重？林智堅強調，他確實沒接到楊文科的電話，但強調雙方有公務群組，事前並沒有接到類似的邀約電話，不過，他認為他與楊文科的目標一致，大家分進合擊是好事。

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