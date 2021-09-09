韓國瑜想東山再起？溫朗東：將赴美「見金主試水溫」

溫朗東說，韓國瑜（見圖）不管要選縣市長還是再戰2024，先到全美台灣同鄉聯誼會試試水溫、見見金主總沒錯。（資料照，記者張忠義攝）

2021/09/09 00:33

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〔即時新聞／綜合報導〕政治評論家溫朗東8日晚間在臉書上透露，前高雄市長韓國瑜將以「神秘嘉賓」的身分去美國，在「全美台灣同鄉聯誼會」芝加哥的年會上演講。溫朗東直言，「韓國瑜還想東山再起」。

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溫朗東指出，「全美台灣同鄉聯誼會」（TBAA）1978年開始舉辦第一屆年會，不過卻是國民黨親中勢力弄出來魚目混珠的盜版，是「在美親中組織」。1970年成立的「全美台灣同鄉會」（TAA）才是正港的台灣派。

溫朗東說明，「全美台灣同鄉會」（TAA）2019年3月時曾公開宣布不歡迎柯文哲訪美，他補充「柯文哲的盜版台灣民眾黨，連盜版本身的點子也是跟國民黨學的」。

溫朗東表示，這群「在美中國認同者」曾經輝煌一時，1978年到1997年間，年會順帶舉辦的表演活動「寶島之夜」，主辦單位還是台視、中視、華視、中廣，現在台灣已無人聞問。

溫朗東分析，會出席這場年會的還有要選國民黨主席的朱、江、張、卓，也有「想選不能選的趙少康，割眼袋失敗的馬英九」，不過都是透過視訊線上出席。他點出，韓國瑜此行重點在於穩住「在美親中派」的認同。

溫朗東進一步指出，這些所謂的「華僑」資金充沛人脈廣，不管韓國瑜要選縣市長還是再戰2024，先到這裡「試試水溫見見金主」總沒錯。

溫朗東直言，四位黨主席候選人只能透過視訊出席，丰采會徹底被親臨現場的韓國瑜壓過去，光是唯一的「神秘嘉賓」，就非同凡響。

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