為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    韓國瑜想東山再起？溫朗東：將赴美「見金主試水溫」

    溫朗東說，韓國瑜（見圖）不管要選縣市長還是再戰2024，先到全美台灣同鄉聯誼會試試水溫、見見金主總沒錯。（資料照，記者張忠義攝）

    溫朗東說，韓國瑜（見圖）不管要選縣市長還是再戰2024，先到全美台灣同鄉聯誼會試試水溫、見見金主總沒錯。（資料照，記者張忠義攝）

    2021/09/09 00:33

    相關新聞請見：

    以行動致謝！韓國瑜將應僑胞邀請赴美演講 順便陪孩子打疫苗

    〔即時新聞／綜合報導〕政治評論家溫朗東8日晚間在臉書上透露，前高雄市長韓國瑜將以「神秘嘉賓」的身分去美國，在「全美台灣同鄉聯誼會」芝加哥的年會上演講。溫朗東直言，「韓國瑜還想東山再起」。

    溫朗東指出，「全美台灣同鄉聯誼會」（TBAA）1978年開始舉辦第一屆年會，不過卻是國民黨親中勢力弄出來魚目混珠的盜版，是「在美親中組織」。1970年成立的「全美台灣同鄉會」（TAA）才是正港的台灣派。

    溫朗東說明，「全美台灣同鄉會」（TAA）2019年3月時曾公開宣布不歡迎柯文哲訪美，他補充「柯文哲的盜版台灣民眾黨，連盜版本身的點子也是跟國民黨學的」。

    溫朗東表示，這群「在美中國認同者」曾經輝煌一時，1978年到1997年間，年會順帶舉辦的表演活動「寶島之夜」，主辦單位還是台視、中視、華視、中廣，現在台灣已無人聞問。

    溫朗東分析，會出席這場年會的還有要選國民黨主席的朱、江、張、卓，也有「想選不能選的趙少康，割眼袋失敗的馬英九」，不過都是透過視訊線上出席。他點出，韓國瑜此行重點在於穩住「在美親中派」的認同。

    溫朗東進一步指出，這些所謂的「華僑」資金充沛人脈廣，不管韓國瑜要選縣市長還是再戰2024，先到這裡「試試水溫見見金主」總沒錯。

    溫朗東直言，四位黨主席候選人只能透過視訊出席，丰采會徹底被親臨現場的韓國瑜壓過去，光是唯一的「神秘嘉賓」，就非同凡響。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以行動致謝！韓國瑜將應僑胞邀請赴美演講 順便陪孩子打疫苗
    2021/09/08 21:24

    以行動致謝！韓國瑜將應僑胞邀請赴美演講 順便陪孩子打疫苗
    韓粉廷張亞中？ 王淺秋：韓國瑜中立到底
    2021/09/06 11:44

    韓粉廷張亞中？ 王淺秋：韓國瑜中立到底

    亞洲最佳雇主出爐 台灣中外製藥三連霸
    否認幫韓國瑜領表選黨主席 冉齡軒：誰說永遠只能那些人選
    2021/08/13 14:58

    否認幫韓國瑜領表選黨主席 冉齡軒：誰說永遠只能那些人選
    拚主席爭取韓國瑜支持？江啟臣：爭取每一個黨員支持
    2021/08/07 09:46

    拚主席爭取韓國瑜支持？江啟臣：爭取每一個黨員支持

    富蘭克林推第二款理財機器人 每月5千可投資
    韓國瑜選國民黨主席？連勝文：無法評論、自己走自己的路
    2021/04/28 13:37

    韓國瑜選國民黨主席？連勝文：無法評論、自己走自己的路
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播