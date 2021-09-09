「那苗栗呢？」大新竹談合併 王婉諭促一併討論財劃法

時代力量立委王婉諭。（記者謝君臨翻攝）

2021/09/09 00:11

〔記者謝君臨／台北報導〕新竹市長林智堅近日拋出新竹縣、市合併升格為直轄市的「大新竹」願景，引發各界熱烈討論，甚至上演「藍綠大和解」戲碼，連國民黨籍新竹縣長楊文科也表贊同。對此，時代力量立委王婉諭今表示：「作為苗栗女兒，我只想問，那苗栗呢？」呼籲將格局拉至全國，連「財政收支劃分法」一併納入討論。

王婉諭表示，林智堅拋出「大新竹」願景後，出現了很熱烈的輿論討論，包含楊文科、立法院民進黨團總召柯建銘，甚至連總統蔡英文都在今天的民進黨中常會上提到：「新竹縣市是國家戰略產業重鎮，樂見地方發展有益的倡議與思考，她特別要求考量地方民意反應，並有相關法制面的配套」。

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王婉諭指出，「藍綠大和解」的戲碼，讓這樣的推動方向彷彿出現曙光，柯建銘甚至喊話：「修法並不困難，只要修地方制度法第4條，將直轄市人口的125萬人，修為100萬人，甚至趕得上明年選舉」。但其實，「作為一個苗栗人，看到這樣的討論，讓我非常感慨」。

王婉諭說，台灣現行的地方縣市制度，本質上就是將全台切分成了「六都」和「非六都」兩個世界，這種直轄市和一般縣市二元不公平的體制，讓各縣市的財政收支情況出現截然不同的差異，以統籌分配款來說，六都就佔了全國的61.76%。就連柯建銘都坦承：「變成第七都後，才分得到中央統籌分配款的大餅」。

「那麼苗栗呢？」王婉諭表示，作為新竹南方的臨近縣市，苗北的頭份、竹南等地，長期就有大量人口每日通勤至新竹工作，近年更因區域發展提升，吸引了非常多竹科新貴移入苗栗居住，兩縣市每日跨域移動的人數甚至不亞於新竹縣。

然而，苗栗作為非六都區域，長期陷入財政困境，反覆舉債的過程，更導致了惡性循環。而基礎建設的不足，也影響到苗栗的發展空間，就連孩子們的教育資源也落後別人一截，「就連我小時候都必須要離鄉去唸書」。一旦大新竹市升格後，苗栗也將成為「台北到台中」之間六個縣市中，唯一的非直轄市，將嚴重壓縮苗栗的資源和空間，甚至淪為財政孤兒。

但，對於要不要乾脆合併「竹竹苗」這樣的問題，林智堅卻僅表示，苗栗大部分的區域其實是台中的生活圈，王婉諭認為，這樣的說法，顯然和苗北的現狀不符，也忽略了過去產業政策的影響，甚至忽視了苗南、苗北長期的發展不均。

王婉諭認為，林智堅喊出這樣的構想，當然是立基於歷史共業、都市發展甚至是環境水資源的問題，並不是毫無道理的。然而，如果按柯建銘的說法，只修地制法解套升格人口門檻，那就僅是因人設事、政治短視的作法。「這樣修正的話，難道人口125萬的彰化縣也要一併升格嗎？」。

王婉諭指出，如果真的要討論地方重劃的問題，應該要將格局拉至全國，連財劃法一併納入討論，一次解決直轄市和其他縣市一國兩制的現況，甚至透過區域生活圈整合的概念，讓國土規劃更完整。

王婉諭表示，其實自始至終，區域劃分牽涉的都是「資源」的問題，居住在台灣的每個人，都應該要享有同等的權利和待遇，千萬不能因為單一區域、縣市的發展，而忽略了整個國家的整體發展步調，甚至進一步讓區域失衡惡化。

王婉諭說：「為了區域的平衡和發展，我當然樂見新竹縣、市合併議題，都夠有正向、理性的討論。但作為苗栗女兒，我只想問，那苗栗呢？」

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