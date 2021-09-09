為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「那苗栗呢？」大新竹談合併 王婉諭促一併討論財劃法

    時代力量立委王婉諭。（記者謝君臨翻攝）

    時代力量立委王婉諭。（記者謝君臨翻攝）

    2021/09/09 00:11

    〔記者謝君臨／台北報導〕新竹市長林智堅近日拋出新竹縣、市合併升格為直轄市的「大新竹」願景，引發各界熱烈討論，甚至上演「藍綠大和解」戲碼，連國民黨籍新竹縣長楊文科也表贊同。對此，時代力量立委王婉諭今表示：「作為苗栗女兒，我只想問，那苗栗呢？」呼籲將格局拉至全國，連「財政收支劃分法」一併納入討論。

    王婉諭表示，林智堅拋出「大新竹」願景後，出現了很熱烈的輿論討論，包含楊文科、立法院民進黨團總召柯建銘，甚至連總統蔡英文都在今天的民進黨中常會上提到：「新竹縣市是國家戰略產業重鎮，樂見地方發展有益的倡議與思考，她特別要求考量地方民意反應，並有相關法制面的配套」。

    王婉諭指出，「藍綠大和解」的戲碼，讓這樣的推動方向彷彿出現曙光，柯建銘甚至喊話：「修法並不困難，只要修地方制度法第4條，將直轄市人口的125萬人，修為100萬人，甚至趕得上明年選舉」。但其實，「作為一個苗栗人，看到這樣的討論，讓我非常感慨」。

    王婉諭說，台灣現行的地方縣市制度，本質上就是將全台切分成了「六都」和「非六都」兩個世界，這種直轄市和一般縣市二元不公平的體制，讓各縣市的財政收支情況出現截然不同的差異，以統籌分配款來說，六都就佔了全國的61.76%。就連柯建銘都坦承：「變成第七都後，才分得到中央統籌分配款的大餅」。

    「那麼苗栗呢？」王婉諭表示，作為新竹南方的臨近縣市，苗北的頭份、竹南等地，長期就有大量人口每日通勤至新竹工作，近年更因區域發展提升，吸引了非常多竹科新貴移入苗栗居住，兩縣市每日跨域移動的人數甚至不亞於新竹縣。

    然而，苗栗作為非六都區域，長期陷入財政困境，反覆舉債的過程，更導致了惡性循環。而基礎建設的不足，也影響到苗栗的發展空間，就連孩子們的教育資源也落後別人一截，「就連我小時候都必須要離鄉去唸書」。一旦大新竹市升格後，苗栗也將成為「台北到台中」之間六個縣市中，唯一的非直轄市，將嚴重壓縮苗栗的資源和空間，甚至淪為財政孤兒。

    但，對於要不要乾脆合併「竹竹苗」這樣的問題，林智堅卻僅表示，苗栗大部分的區域其實是台中的生活圈，王婉諭認為，這樣的說法，顯然和苗北的現狀不符，也忽略了過去產業政策的影響，甚至忽視了苗南、苗北長期的發展不均。

    王婉諭認為，林智堅喊出這樣的構想，當然是立基於歷史共業、都市發展甚至是環境水資源的問題，並不是毫無道理的。然而，如果按柯建銘的說法，只修地制法解套升格人口門檻，那就僅是因人設事、政治短視的作法。「這樣修正的話，難道人口125萬的彰化縣也要一併升格嗎？」。

    王婉諭指出，如果真的要討論地方重劃的問題，應該要將格局拉至全國，連財劃法一併納入討論，一次解決直轄市和其他縣市一國兩制的現況，甚至透過區域生活圈整合的概念，讓國土規劃更完整。

    王婉諭表示，其實自始至終，區域劃分牽涉的都是「資源」的問題，居住在台灣的每個人，都應該要享有同等的權利和待遇，千萬不能因為單一區域、縣市的發展，而忽略了整個國家的整體發展步調，甚至進一步讓區域失衡惡化。

    王婉諭說：「為了區域的平衡和發展，我當然樂見新竹縣、市合併議題，都夠有正向、理性的討論。但作為苗栗女兒，我只想問，那苗栗呢？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新竹縣市是否合併 政院：應注意地方民意與法制配套
    2021/09/08 22:51

    新竹縣市是否合併 政院：應注意地方民意與法制配套
    縣市合併升格引熱議 學者：修財劃法才是根本
    2021/09/08 21:02

    縣市合併升格引熱議 學者：修財劃法才是根本

    亞洲最佳雇主出爐 台灣中外製藥三連霸
    林智堅提竹縣市合併升格 綠委陳明文建議中央規劃二級政府制
    2021/09/08 15:13

    林智堅提竹縣市合併升格 綠委陳明文建議中央規劃二級政府制
    新竹縣市合併有利城市發展 柯建銘：但不一定對民進黨有利
    2021/09/07 19:59

    新竹縣市合併有利城市發展 柯建銘：但不一定對民進黨有利

    富蘭克林推第二款理財機器人 每月5千可投資
    林智堅提「大新竹合併」 王惠美：每個縣市應該都是「都」
    2021/09/07 17:01

    林智堅提「大新竹合併」 王惠美：每個縣市應該都是「都」
    林智堅提大新竹概念 鄭文燦：我個人是支持這樣的方向
    2021/09/07 11:11

    林智堅提大新竹概念 鄭文燦：我個人是支持這樣的方向
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播