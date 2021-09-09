為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    回來了！ 黃秋生貼文僅3字 上萬網友留言歡迎

    黃秋生週三晚間宣布自己已回到台灣。（資料照，記者陳逸寬攝）

    黃秋生週三晚間宣布自己已回到台灣。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2021/09/09 00:52

    〔即時新聞／綜合報導〕香港影帝黃秋生去年底移居台灣，申請就業金卡也獲核准，但因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，手邊的實境節目《開著餐車交朋友》無奈喊卡，今年5月25日證實人回到香港。而今天（8日）黃秋生在臉書PO出數張防疫旅館照片，開心宣布回來台灣了，湧入不少粉絲留言「歡迎回家」！

    黃秋生今年5月25日證實自己回到香港，因為時值台灣本土疫情嚴峻，有心人士痛批黃秋生「怕台灣疫情才逃回香港」，對此黃秋生怒斥「抹黑」，解釋因為8月在香港有舞台劇演出，且當時港府對台灣入境旅客隔離政策提高到21天，若是自己不回去就來不及排練，「我在台灣住酒店，根本不用外出，安全得很，回港又要到醫院檢測，又要坐飛機，又要二十一天隔離，危險得很，麻煩得很」。

    而今黃秋生在港的舞台劇演出終於圓滿結束，他也馬上準備行囊回台灣，週三（8日）晚間就透過臉書分享數張自己入住的防疫旅館照，宣布自己「回來了」！目前正接受隔離中。

    貼文一出隨即湧入2.8萬人按讚，網友紛紛留言「歡迎回來，台灣以後是您的故鄉」、「歡迎回到溫暖的台灣」、「秋生哥 歡迎回來哦！」、「歡迎影帝回來自由民主的天堂！」、「總算回到自由之地了」、「秋生哥，我真的替你感到委屈，雖然我是台灣人，但看到有人罵你，你還願意回來，真的很讚！」、「回來就好，開始會說回來了！」、「歡迎回家，第二個家」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    返港遭控「台灣危險逃了」 黃秋生嗆爆「搞抹黑的白痴」
    2021/05/25 22:39

    返港遭控「台灣危險逃了」 黃秋生嗆爆「搞抹黑的白痴」
    疫情升溫！黃秋生力挺台灣「1月內必可控」
    2021/05/15 19:44

    疫情升溫！黃秋生力挺台灣「1月內必可控」

    全台唯一波灣富裕債
    重申想入籍台灣！黃秋生用「恐怖片」神比喻：別幻想舔中
    2021/02/21 17:32

    重申想入籍台灣！黃秋生用「恐怖片」神比喻：別幻想舔中
    生日快樂！黃秋生許願：將一生所學教給台灣下一代
    2020/09/02 23:08

    生日快樂！黃秋生許願：將一生所學教給台灣下一代

    富蘭克林推第二款理財機器人 每月5千可投資
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播