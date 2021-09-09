回來了！ 黃秋生貼文僅3字 上萬網友留言歡迎

黃秋生週三晚間宣布自己已回到台灣。（資料照，記者陳逸寬攝）

2021/09/09 00:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港影帝黃秋生去年底移居台灣，申請就業金卡也獲核准，但因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情緣故，手邊的實境節目《開著餐車交朋友》無奈喊卡，今年5月25日證實人回到香港。而今天（8日）黃秋生在臉書PO出數張防疫旅館照片，開心宣布回來台灣了，湧入不少粉絲留言「歡迎回家」！

黃秋生今年5月25日證實自己回到香港，因為時值台灣本土疫情嚴峻，有心人士痛批黃秋生「怕台灣疫情才逃回香港」，對此黃秋生怒斥「抹黑」，解釋因為8月在香港有舞台劇演出，且當時港府對台灣入境旅客隔離政策提高到21天，若是自己不回去就來不及排練，「我在台灣住酒店，根本不用外出，安全得很，回港又要到醫院檢測，又要坐飛機，又要二十一天隔離，危險得很，麻煩得很」。

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而今黃秋生在港的舞台劇演出終於圓滿結束，他也馬上準備行囊回台灣，週三（8日）晚間就透過臉書分享數張自己入住的防疫旅館照，宣布自己「回來了」！目前正接受隔離中。

貼文一出隨即湧入2.8萬人按讚，網友紛紛留言「歡迎回來，台灣以後是您的故鄉」、「歡迎回到溫暖的台灣」、「秋生哥 歡迎回來哦！」、「歡迎影帝回來自由民主的天堂！」、「總算回到自由之地了」、「秋生哥，我真的替你感到委屈，雖然我是台灣人，但看到有人罵你，你還願意回來，真的很讚！」、「回來就好，開始會說回來了！」、「歡迎回家，第二個家」。

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