以行動致謝！韓國瑜將應僑胞邀請赴美演講 順便陪孩子打疫苗

韓國瑜今晚在臉書發文，透露即將受邀赴美演講。（記者王榮祥翻攝）

2021/09/08 21:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕前高雄市長韓國瑜今（8日）晚指出，他將接受僑胞朋友邀請到美國演講，以行動向海外許多一路支持他的「僑胞好朋友們」表達謝意，「剛好小朋友也正要負笈海外，希望多花點時間陪伴孩子人生的重要階段」。

韓國瑜同時提及，有好友關心疫苗問題，因這次孩子要去加拿大讀書，而在加拿大入境必須要打完兩劑疫苗，他們無法在台灣接受完整的兩劑疫苗，因此也趁這次到美國演講，把疫苗接種完畢，希望可以減少防疫的破口，同時也能順利入境。

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韓國瑜說，要謝謝大家的體諒和理解，希望疫情快點過去，台灣疫苗充足，人人都可以完整接種、平安過日子，這是大家的心願。

韓國瑜指出，常常在臉書上看各位給的留言，總是充滿着溫暖的支持和愛護。而這份支持與愛護，無論是來自在台灣或是所有海外僑胞朋友，他都常念在心。

正因如此，想跟各位好朋友報告，前陣子收到美國僑胞朋友熱情的演講邀約，僑胞朋友這一路對他的關愛與支持，他深懷感謝，加上小朋友此時也正要負笈海外，展開離家求學的人生新章。

他說，過去三年多、我們共同經歷了很多時光，各位也都明白他的處境，自己受到各界好朋友許多幫忙與關照，內心一直充滿感激，卻一直無法向很多海內外好朋友當面表達謝意，心中一直惦記。

在台灣，他以公益代替感謝，探訪台灣民間所有需要幫助的小角落，並協助運送物資給一些受到疫情衝擊的弱勢朋友；在海外，這一次他接受僑胞朋友美國演講的邀請，以行動向海外許多一路支持他的僑胞好朋友們表達謝意，而他既無職在身，也希望多花點時間陪伴孩子人生的重要階段。

他強調：「這趟旅程，是感恩之旅也是父母心情，相信好友都能明白他的心意，他也將會在旅程中分享點點滴滴，給好朋友們！」

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