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    Delta病毒恐早已擴散新北 卓冠廷怒批：侯友宜別再甩鍋中央

    前台中市新聞局長卓冠廷（見圖）今（8）日透過臉書批評，Delta恐早已擴散，他也怒指，「侯市長別再甩鍋，坦然面對疏失」。（資料照）

    前台中市新聞局長卓冠廷（見圖）今（8）日透過臉書批評，Delta恐早已擴散，他也怒指，「侯市長別再甩鍋，坦然面對疏失」。（資料照）

    2021/09/08 20:48

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市近日爆出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚疫情，已證實是Delta變種病毒株感染。對此，前台中市新聞局長卓冠廷今（8）日透過臉書直指，Delta變種病毒恐早已擴散，確診者8月中就有症狀曾就醫但沒通報，他也怒批市長侯友宜「別再甩鍋中央，坦然面對疏失」。

    卓冠廷今日在臉書發文指出，新北爆發幼兒園群聚感染，指揮中心今天公布是Delta病毒，而且跟機師的病毒株不同。這讓卓冠廷不滿推測，因為新北通報的疏失，Delta可能已經傳了近1個月，甚至成為疫情擴散的同心圓。

    卓冠廷表示，根據可靠的消息來源，至少有3、4位染疫幼兒園的家長和小孩，早在8月中（機師落地前）就有發燒和呼吸道症狀，也已經就醫過，但是有的診所卻沒有通報衛生局篩檢，有的則是建議民眾去新北市設的快篩站，但民眾到了快篩站才發現要預約，對篩檢資訊霧煞煞就走了，新北市政府卻毫無掌握。

    卓冠廷直指，這顯示侯市長作為新北防疫總指揮，對基層診所及快篩站的督導跟宣導出了很大問題，台灣恐怕也會因此錯失防堵Delta的機會。他也說：「很多專家醫生都說明，Delta傳染力強，必須小心小心再小心，如果有疑似症狀不能輕忽，當然要通報」。

    卓冠廷指出，基隆在中央編列通報獎金時，就對基層醫療院所大力宣導，「再看看新北，如果你市政府對第一線診所的督導沒有重視，難怪這次疫情會在社區燒了近1個月才被發現」，卓冠廷最後氣憤表示，侯市長這次就別再甩鍋中央了。

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