Delta變種病毒入侵新北！張志豪：侯友宜應為防疫卸責道歉

張志豪批評侯友宜甩鍋Delta疫情。（資料照）

2021/09/08 19:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市遭武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta病毒攻陷，民進黨新北市議員張志豪批評，市長侯友宜先將染疫源頭甩鍋給長榮航空機師，接著又將大樓開放烤肉與否推給管委會決定，說謊卸責，要求侯友宜應向市民和長榮機師道歉。

張志豪表示，板橋幼兒園發生群聚確診案例後，侯友宜竟然頻頻暗示與長榮機師有關，但回溯幼兒園老師發病時，機師根本還在返台的飛機上，疫調邏輯根本是錯亂，他批評侯友宜，不是故意說謊、就是防疫狀況外。

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張志豪說，下週即將迎來中秋假期，相較於各縣市明文規定社區中庭和頂樓屬於公共區域，禁止民眾烤肉，侯友宜卻只用一句「我不支持」來模糊回應，並把開放認定與否的責任推給社區管委會，張志豪要求市府不要再卸責，快點明定中秋假期的防疫指引。

針對新北市9日起將再度禁止餐飲業內用一週，好不容易復甦的客流量又即將化為泡沫，張志豪也再度呼籲，侯友宜應該採納之前的建議，針對全市列管的37639家餐飲業者全面補助紓困，協助業者度過第二波挑戰。

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