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    為長者疫苗接種率槓上！ 林穎孟提3點砲轟：北市府真柯學

    針對北市副市長蔡炳坤回應，「北市也有打不在籍，長者疫苗接種數字看看就好」，對此，林穎孟提3點回擊，砲轟「北市府真柯學，柯市長每天喊疫苗不夠，但到手疫苗卻進度落後」。（林穎孟提供）

    針對北市副市長蔡炳坤回應，「北市也有打不在籍，長者疫苗接種數字看看就好」，對此，林穎孟提3點回擊，砲轟「北市府真柯學，柯市長每天喊疫苗不夠，但到手疫苗卻進度落後」。（林穎孟提供）

    2021/07/11 00:08

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員林穎孟引述中央數據，北市75歲以上武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫苗接種率排名六都倒數第二，批評市長柯文哲要跟上自己忙於噴政治口水、甩鍋的速度；北市副市長蔡炳坤今（10）日回應，「北市也有打不在籍，長者疫苗接種數字看看就好」。對此，林穎孟提3點回擊，砲轟「北市府真柯學，柯市長每天喊疫苗不夠，但到手疫苗卻進度落後」。

    「標榜科學治理卻說數字看看就好？長者接種率不只是數字，而是重症防護關鍵。」林穎孟在臉書表示，北市府真柯學，柯文哲每天喊疫苗不夠，但到手疫苗卻進度落後，「長者重症風險最高，所以才優先接種，沒想到竟如此輕率」。林穎孟並提出3點回擊北市府：

    一、台北市本身還有一半高齡長輩沒打疫苗，至今沒有規劃進一步解決方案，因為數字看看就好？北市府說「如何讓長者都打到疫苗才是重要的事」，既然是重要的事，講完還是沒提出任何後續因應規劃。

    二、別的縣市也有打不在籍長者，與在籍長者接種率相關性為何，有因此擠壓北市本身高齡長者打疫苗權益或意願嗎。北市府講完也未提出數字分析與因應措施，因為數字看看就好？

    三、台北市長輩接種疫苗政策，沒有計程車接送、停車優惠配套措施，沒有就近設立社區和大型施打站，比方大安文山長輩就會希望在和平籃球場設立施打站，而非搭很久捷運還要走路才會到的花博。

    林穎孟指出，數據顯示，花博大型施打站不是此次長輩首選，北市府沒有相關研究檢討策略，因為數字看看就好？「北市府真天才，數字都是看看就好。難怪之前柯市長對群聚徵兆一個月之久的北農感染確診數字如此麻木不仁，辯稱不是群聚、沒那麼嚴重。直至中央指揮中心進駐才真正壓制病毒」。

    林穎孟說，奉勸柯市長，做事不能滿口科學，做起來卻是「數字看看就好」，數字看完應認真解決問題，提出因應配套方案；北市一直當北基桃生活圈最後一名，要進步的方法無他，就是疫調要精準、疫苗施打要確實。「拜託柯市長，每天忙於噴政治口水有什麼用，數字會說話，應好好專心防疫，才能讓台北真正清零，在7/26以後解除三級」。

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