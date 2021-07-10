中央微解封政策地方不配合 劉和然轟陳時中已「喪失公信力」

劉和然批評陳時中微解封政策沒有公信力，分配疫苗也有私心。（新北市政府提供）

2021/07/10 17:55

〔記者翁聿煌／新北報導〕全國疫情稍解，新北市政府已逐漸加強對中央的砲火，副市長劉和然批評，這次中央公布的微解封做法，民眾不買單、6都也不跟進，他擔心中央流行疫情指揮官陳時中已喪失公信力，在「私心」、「邏輯」、「承擔」和「到位」等方面沒做好，他盼望中央接下來的政策措施一定要務實思考。

外界質疑第2類公費疫苗施打名單中包含「疫苗生產及疫苗倉儲物流人員」，即高端、聯亞等公司職員，陳時中則表示，如果這些人染疫他會「睡不著覺」。

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劉和然對此回應，沒有人反對國家發展國產疫苗，但為何討論到國產疫苗，大家就會有負面標籤？他認為台灣民眾都有獨自判斷能力，大家都會觀察思考中央如何看待國產疫苗，一開始若沒有做好，就會適得其反。

他指出，疫苗發展有程序，要安全、要有效，但是中央一開始的做法讓民眾看到就是要「快」，但明明國際上已經有許多發展成熟的疫苗，現階段國內疫苗不足時，應趕快讓成熟的疫苗進來，讓國人趕快施打，不是讓民眾覺得政府似乎是在等國產疫苗。

劉和然說，他很擔心陳時中已經喪失公信力，未來防疫指令會令出不行，這次微解封民眾不買單，各都也都不跟進，就是很大的危機，因此劉和然建議陳時中，未來在政策上不能有「私心」，從疫苗分配時，前幾次分配總要在大家抱怨後、媒體報導後才重新調整，大家會懷疑是真的公平嗎？政策「邏輯」上一定要行的通，這次微解封為何反彈這麼大，就是因為政策不合邏輯、內部矛盾，民眾也無法感受到中央真正想微解封。

劉和然說，中央要「承擔」，這次中央的微解封做法各縣市都不跟進，因為大家認為這是中央要甩鍋地方、不敢負責，萬一解封後任何發展，都由地方負責，還有要「到位」，這次的不買單很多是來自民眾，因為沒有了解到第一線民眾需求為何，所以很多人說微解封「看的到、吃不到」，原因就是思考沒到位，麻煩未來中央指揮中心，疫情還在持續發展，中央地方一起合作，新北市會配合中央政策的宣導與執行，但拜託中央一定要到位的、務實的思考。

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