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    藍營稱柯文哲成「負面聲量王」 指白色力量「開高走低」

    今年2月曾嘲諷民眾黨「全黨造一人」，引發藍白青年軍互懟的國民黨青年部主任陳冠安，今天再向民眾黨開火，除指民眾黨主席、台北市長柯文哲成為「負面聲量王」，並指白色力量「開高走低」。（資料照）

    今年2月曾嘲諷民眾黨「全黨造一人」，引發藍白青年軍互懟的國民黨青年部主任陳冠安，今天再向民眾黨開火，除指民眾黨主席、台北市長柯文哲成為「負面聲量王」，並指白色力量「開高走低」。（資料照）

    2021/07/10 14:34

    〔記者施曉光／台北報導〕今年2月曾嘲諷民眾黨「全黨造一人」，引發藍白青年軍互懟的國民黨青年部主任陳冠安，今天再向民眾黨開火，除指民眾黨主席、台北市長柯文哲成為「負面聲量王」，並指白色力量「開高走低」。

    陳冠安根據大數據分析指出，過去被認為靠防疫博得聲量的柯文哲，雖然在7月之後，聲量排行超過衛福部長陳時中與蔡英文總統，拔得頭籌，但與此同時，負面聲量卻呈現暴漲的情況，甚至超過疫情期間被罵成過街老鼠的民進黨三巨頭，成為目前的「負面聲量王」，當社群同時談到柯文哲與疫情時，憤怒比高達3.76%，遠較陳時中的2.7%、蔡英文的2.1%與蘇貞昌的1.76%多出不少，討論到疫苗時，柯的憤怒比更來到4.23%，超過陳的3.27%、蔡的3.18%和蘇的2.69%。

    陳冠安表示，從大數據趨勢來看，柯文哲在疫情前期確實在低憤怒比的情況下，取得高聲量，然而從6月21日社群開始討論北農疫情時，負面聲量就大幅增加，在7月2日的環南市場事件中，更是創下從5月中旬疫情爆發後的憤怒數高峰，立委林昶佐雖是當天政治焦點，但並未轉移掉柯文哲的負面聲量。

    陳冠安指出，日前指出民眾黨支持率大增的台灣民意基金會，調查時點在6月15日至19日，但在6月21日的北農事件後，於6月23日至24日執行的美麗島民調，就顯示民眾黨支持率只有5.7%，較5月底時的7.6%來得低，考量到柯文哲在7月份負面聲量再創高峰，倘若情況繼續持續，民眾黨開高走低的情勢會更加明顯。

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