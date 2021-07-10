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    再喊三接立即停工 藍委：否則有圖利廠商之嫌

    國民黨立委林思銘主張三接立即停工，否則一旦公投結果決定停工，將面臨廠商求償，有圖利廠商疑慮。（林思銘辦公室提供）

    國民黨立委林思銘主張三接立即停工，否則一旦公投結果決定停工，將面臨廠商求償，有圖利廠商疑慮。（林思銘辦公室提供）

    2021/07/10 13:40

    〔記者陳昀／台北報導〕4項公投案確定因疫情延後至12月18日投票，當中包含攸關中油第三天然氣接收站工程的「珍愛藻礁」，國民黨立委林思銘今表示，目前累積花費已上看280.6億元，中油應立即停工，若持續招標，一旦公投結果決定停工，將面臨廠商求償，恐有圖利廠商之嫌。

    林思銘指出，中油第三天然氣接收站總工程經費為660億元，2019年動工後，截至今年6月底止，已花費193.9億元，進度30.90%，以今年來看，編列共121.3億元預算，截至6月底止，已執行34.6億元，其餘正待招標。

    林思銘表示，不論是否三接工程外推，進行中的各項工程對藻礁都是一種破壞，公投延後4個月，中油今年度還有86.7億元預算待執行，屆時累積花費將上看280.6億元，整體工程進度亦將往前推進至42.52%，如果年底公投結果決定三接必須停工，現在所有已發包工程都將面臨廠商天價求償，由全民買單，因此他主張立即停工。

    林思銘說，公投因疫情延後4個月，其間配套措施不足，在野黨要求召開立法院臨時會進行討論，遭民進黨封殺，但在藻礁議題上，中油三接必須立即停工，否則不但將形成無法挽回的永久性傷害，甚至明知公投有可能造成停工事實，還持續招標，未來再給予賠償，恐有圖利廠商之嫌。

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