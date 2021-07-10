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    批「微解封」多頭馬車 洪孟楷：指揮中心還能帶領作戰？

    國民黨立委洪孟楷質疑，「微解封」各縣市多頭馬車，指揮中心還能帶領作戰嗎？（資料照）

    國民黨立委洪孟楷質疑，「微解封」各縣市多頭馬車，指揮中心還能帶領作戰嗎？（資料照）

    2021/07/10 13:08

    〔記者陳昀／台北報導〕中央流行疫情指揮中心宣布13日起「微解封」，並授權地方政府因時因地調整，國民黨立委洪孟楷質疑，全台標準不一、各縣市多頭馬車，連綠營執政縣市都跟指揮中心不同調，難道下令前沒跟地方討論？指揮中心還能帶領作戰嗎？

    洪孟楷批評，微解封措施讓各縣市政府多頭馬車，甚至綠營執政的基隆、高雄都禁止餐廳內用，明顯與指揮中心不同步，難道宣布政策前都沒找各縣市政府開會？縣市政府掌握的民意及疫情狀況，難道指揮中心都不清楚嗎？更核心的問題，做出「微解封」這樣多頭馬車的決策，還能帶領全台作戰嗎？

    洪孟楷表示，防疫視同作戰，本來指揮中心的命令就是最高指導原則，下面的部隊都該遵守，但很明顯的這次實在沒有考慮民意，加上疫苗數量不足，民眾對於疫情仍然憂心，才會連綠營縣市長都「逆時中」認為內用尚不能開放。

    他質疑，政策宣布前，難道不需要找地方縣市共同開會研商？還是指揮中心認為自己就是下命令，各縣市是下屬一定要遵守？現在2天不到，連綠營縣市也不支持，缺乏專業令人擔憂。

    洪孟楷喊話說，大家要的是全台統一標準且以防疫為優先的指揮中心，更要把人命放在第一順位的指揮中心，請問蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，認同這樣各縣市開放程度不一的混亂決策嗎？如果不認同，這樣的指揮中心還適合帶領作戰嗎？

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