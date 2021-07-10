感謝日本捐台疫苗 屏縣回贈「Taiwan Box」助醫護抗疫

7月8日於神戶的捐贈儀式。（由右至左為上畠寬弘議員、安達和彦會長、橋本信夫理事長、陳天隆會長、李世丙處長、楊慧萍秘書）。（圖由屏東縣政府提供）

2021/07/10 12:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕日本政府贈台237萬劑疫苗協助抗疫，屏東縣政府以實際行動表達感謝，本月7日、8日、9日分別寄贈200個「Taiwan Box」防護箱，給日本行政法人神戶市民病院機構、大阪府醫療機構，由日本台灣後援會會長陳天隆代表屏東縣長潘孟安捐贈，協助第一線醫護人員抗疫，展現台日堅定不移的友誼。

駐大阪辦事處處長李世丙、「神戶市議會日華親善議員聯盟」安達和彦會長及上畠寬弘議員等人，8日均出席見證屏東縣政府寄贈200個防護箱「Taiwan Box」給神戶市醫療機構的儀式，由日本台灣後援會會長陳天隆代表屏東縣長潘孟安捐贈，由神戶市民病院機構橋本信夫理事長代表接受。陳天隆並轉達潘孟安回贈防護箱的感謝心意，相信台日之間會累計更深厚的友誼。

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陳天隆於9日又前往大阪府病院協會，代表屏東縣長孟安致贈200個醫療用防護箱「Taiwan Box」給大阪府醫療機構，由大阪府病院協會會長佐佐木洋及大阪府私立病院協會會長生野弘道代表接受，並頒發感謝狀給屏東縣政府。駐大阪辦事處李世丙處長、日本台灣後援會副會長澤尾淳心等人也出席見證儀式。

屏東縣政府表示，屏東縣從去年（2020年）5月起，陸續募集防疫物資捐贈海外城市，有日本、美國、馬來西亞、祕魯等國家，包括收到遠嫁日本鹿兒島縣的屏東女兒求助時，縣長潘孟安立即指示縣府團隊募集醫療物資寄至當地。此外，在日本旭川市表達防疫物資需求時，屏縣府也在2週內募集民間企業資源，寄贈6萬片醫用口罩、5千片P2口罩、4千個防護面罩等防疫物資支援當地醫院。

日本陸續兩波捐台疫苗，屏東縣長潘孟安總是第一時間透過臉書等管道表達感謝，潘孟安表示，日本是最暖心的好厝邊，由衷感謝說到、做到，而且持續追加更多疫苗的日本真朋友，「我們的友誼更加堅定不移！」

「台灣BOX」防疫箱是去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒時，邱豑（音同秩）慶、賴賢勇、黃致遠3位醫師所開發的醫療用插管箱，在屏東縣政府協助整合民間資源下量產，義務提供國內外需要的醫護使用。

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7月9日於大阪舉行的捐贈儀式。佐佐木洋會長（左）、生野弘道會長（右）共同頒贈感謝狀給屏東縣政府，由陳天隆會長（中）代領。（圖由屏東縣政府提供）

7月9日於大阪舉行的捐贈儀式。（由左至右：澤尾淳心副會長、李世丙處長、佐佐木洋會長、陳天隆會長、生野弘道會長、楊慧萍秘書）。（圖由屏東縣政府提供）

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