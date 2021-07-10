中共全面掌控港澳 國防院學者：「兩岸三地」成歷史名詞

國防院學者洪子傑分析，隨著中共對港澳的全面掌控，過去媒體常使用的「兩岸三地」一詞，意義上也將成為中共用來矮化台灣的名詞，對台灣而言，「兩岸三地」亦將成為歷史名詞。（資料照，法新社）

2021/07/10 12:21

〔記者吳書緯／台北報導〕香港與澳門駐台辦事處分別在5、6月暫停運作，7名台灣駐港人員6月下旬因簽證到期無法續留而返台；對此，國防院學者洪子傑分析，上述舉動為中共百年黨慶前對台反制手段，而隨著中共對港澳的全面掌控，過去媒體常使用的「兩岸三地」一詞，意義上也將成為中共用來矮化台灣的名詞，對台灣而言，「兩岸三地」亦將成為歷史名詞。

國防院所出版的《國防安全雙週報》，國防院中共政軍所學者洪子傑以「從台駐港人員撤離看近期兩岸局勢發展」為題，指出香港回歸中國後的對台作為，本就難以跳出兩岸關係的框架，目前更可以視為中共意志的延伸，而從此次台灣駐港人員撤離一事，可以看出是對台灣不接受「九二共識」的反制手段。

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洪子傑分析，在中共建黨百年黨慶前，香港政府以代理人身分反制台灣不接受「一中原則」，先要求台灣駐港官員限時撤離香港，之後整肅香港媒體及其人員（香港蘋果日報），亦有分散台灣政府的注意力與減少不安因素的味道。

此外，洪子傑指出，港府關閉駐台辦事處，亦有指稱報復台灣「插手」香港事務，藉此指責台灣推出「香港人道援助關懷行動專案」；然而，洪子傑提到，台灣「援港專案」並未跳脫出正常雙邊交流的範疇，旨在港人更便捷的服務。

另外，洪子傑提到，港府關閉駐台辦事處，要求台灣駐港官員離境，除符合中共意志，亦有透過關閉雙邊辦事處，設置技術性障礙，減少港人移民台灣的便利性，也可能是未來港府對付港人移民英國的「試水溫」。

針對未來趨勢，洪子傑分析，中共近期雖透過對台灣進行認知作戰和暗中阻礙台灣添購疫苗帶來一定程度影響，造成台灣內部短期訊息混亂、內部不安以及增加民眾對政府的不信任，但無法有效使台灣民眾支持「體現一中原則」的「九二共識」。

最後，洪子傑認為，本次台灣駐港人員撤離是中共掌握香港政府的又一次意志力展現，隨著港版國安法和中共更改香港選舉制度，再加上中共對粵港澳大灣區的長遠規劃，香港的「一國兩制」將不再有實質意義。

洪子傑指出，習近平領導下的中國，更無法使「一國兩制」跳脫中共的政策與思想範疇，因此在可預見的未來，過去媒體常用的「兩岸三地」一詞將隨著中共對港澳的完全掌控，意義上變成中共用來矮化台灣的名詞之一。對台灣而言「兩岸三地」亦將成為歷史名詞。

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