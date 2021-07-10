還原7/2環南爆疫情當天 黃珊珊：想看戲的人應該很失望

中央流行疫情指揮中心和台北市政府本月2日共同在環南市場開記者會。（取自黃珊珊臉書）

2021/07/10 11:51

〔記者楊心慧／台北報導〕中央流行疫情指揮中心和台北市政府本月2日共同在環南市場開記者會，台北市長柯文哲日前稱，當天是在不知情狀況下「被設局」開記者會，指揮中心公布當天流程打臉柯說法；副市長黃珊珊今在臉書上還原當時狀況，但她認為重點在於當天凌晨市府同仁徹夜進駐環南市場處理，外界可能會以為早上環南市場一定很亂，市府會手忙腳亂，但其實在早上8時前都已處理完畢，「想看戲的人應該很失望！」

黃珊珊表示，7月2日凌晨1時27分，幕僚通知環南市場41例陽性，柯市長指示休市，市場處同仁及北農專案指揮官許家禎到現場協助確診者20餘人轉送到安心檢疫所，其餘在家者都一一聯絡並轉送安心檢疫所，她在6時59分發訊息通知衛福部醫福會執行長王必勝篩檢結果及處理狀況。

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黃珊珊指出，她在7時到現場，攤商7時30分清空，8時環保局及化學兵進駐清消，8時51分處理告一階段後，她致電給王必勝說明休市及匡列等後續處理狀況，並趕回市府向市長報告處理狀況，中央疫情指揮中心指揮官陳時中9時45分打電話給她，她開擴音內容是成立聯合前進指揮所，11時多開會討論，農委會主委陳吉仲為聯絡人。

黃珊珊說，電話掛完她立刻要求幕僚聯絡民政局者找適當場地開會，經回報安排萬華區公所12樓，9時57分接獲陳吉仲主委來電，告知已找好區公所場地，陳主委請她將地址傳出，王必勝10時9分簡訊通知指揮官指示「在環南市場現場室外簡單即可」，她則回有找好區公所場地，王必勝說指揮官堅持去環南，站著講就OK，她說好，之後到現場就是直播的記者會。

黃珊珊認為，其實重點在於當天凌晨市府同仁徹夜進駐環南市場處理，穿防護裝備進入市場一一將確診者轉送到安心檢疫所，健康服務中心同仁連夜展開41人的後續關懷及疫調工作，早上7時她到現場時，攤販已經陸續清空攤位並安靜回家，自治會徹夜全程協助，沒有人吵鬧，每一個攤商都很無奈無助但還是配合市府所有的安排。

黃珊珊強調，大家只看到新聞上記者會政治人物的喧鬧，沒有看到那一整晚自治會與市府各單位同仁的辛勞，他們難道不恐懼？每個人都硬撐者善後，確診者就在市場裡面，除要一個一個帶出與安排，每一位確診者都有一個家庭，還要匡列旁邊的攤位與家人居家隔離，這些事情都要在最快的時間內完成，確診者更是比誰都害怕，也需要大家的支持與關心。

黃珊珊感嘆，沒人給市場處與市府同仁掌聲就算了，自治會幹部與會長一夜沒睡，希望大家來幫忙不是來口水，也是很正常的事。

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