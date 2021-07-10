趙少康暗批路透前總編 顏擇雅驚覺藍營有人想跟美國撕破臉

資深媒體人趙少康。（資料照）

2021/07/10 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕日前曾任《路透》亞洲金融總編的史密斯（Phil Smith）抨擊台北市防疫，批台北市長柯文哲、副市長黃珊珊「令人嘆為觀止的傲慢」，資深媒體人趙少康則在臉書暗指史密斯夫妻是綠營側翼，對此作家顏擇雅分析，「如果國民黨真從親美變反美，這會是相當大的轉向」。

顏擇雅在臉書撰文指出，先前國民黨小編侮辱新加坡知名部落客鄞義仁，她以為是黨內英文志工不受控，但看到趙少康在臉書「把Phil Smith夫妻貶損為民進黨側翼」，讓她發現藍營中真有一批人想跟美國撕破臉，而且這些人還屬於趙少康所代表的知識藍。

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顏擇雅表示，史密斯雖然已經退休，但有相當資深的亞洲資歷，不只代表《路透》派駐過北京，也負責過東北亞，東南亞的編輯台，他被抹黑，現役外媒記者都會看在眼裡，並把這件事連結到鄞義林受辱一事。

顏擇雅認為，如果國民黨真的從親美變反美，將是相當大的轉向，因為從抗戰開始，國民黨就相當重視自己跟美國的關係，目前為止江啟臣發言反萊豬但不反美，「但藍營顯然有一股勢力正在操作反美」。

她建議國民黨，若真要轉向，最好舉行一場公開辯論，原因是美國真的挺過國民黨，想絕交要拿出合理的理由，二來民主時代的政黨，轉變路線本來就應該公開透明，第三，國民黨攤開選項與思考取捨，才算是為歷史負責。

顏擇雅批評，沒有公開說法，而是用小動作偷偷反美，國民黨反而會讓美國看不起。

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