坦言3500字貼文「太長了」 苗博雅再發千字文砲打柯文哲

台北市議員苗博雅日前在臉書發布3500字長文痛批台北市長柯文哲，苗坦言「昨天的發文太長了」，改發1000多字長文繼續砲打柯文哲。（台北市政府提供）

2021/07/10 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員苗博雅日前在臉書發布3500字長文痛批台北市長柯文哲，苗坦言「昨天的發文太長了」，改發1000多字長文繼續砲打柯文哲，苗認為「台北市做最多、做最廣」的說法，就是台北市政府的吹牛大內宣。

苗博雅指出，柯文哲最早說「已無法作疫調，疫調不切實際」，副市長黃珊珊卻稱「說台北市不疫調、不匡列的都是假訊息」，那真相是什麼？有些人「時常講大話」，出錯再給基層背黑鍋，而「台北市做最多、做最廣」的說法，就是市府的吹牛大內宣，苗呼籲市府可以持續往正確的方向努力，不要再搞政治盤算。

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苗博雅臉書全文：

昨天的發文太長了，今天精簡一點，讓數字說話

臺北市有沒有做疫調？

柯文哲5/17說「已無法作疫調，疫調不切實際」

黃珊珊6/28表示「說台北市不疫調、不匡列的都是假訊息」。

市府說從第一天到今天都有做疫調，基層的醫護和確診者親友不斷陳情反映疫調不實、匡列不足。

光是我接到的陳情案，就有不只一件直到確診者都康復出院了，同居家屬還沒收到隔離通知書的情形。

市長和副市長的說法有衝突，市府高層的認知也和基層民眾的實際經驗不同。

真相是什麼？

我們取得了台北市大型市場在不同時期的資料，用數據比較台北市獨創的「同心圓精準疫調」和傳統疫調的匡列範圍數據

北農（一市、二市）和環南的接觸者匡列數量，在市府主導時期，和中央介入設置前進指揮所後，有相當顯著的變化。

在市府主導時期，北農與環南的「職場匡列」非常鬆散。有多名確診者的職場接觸者都列為0人，造成接觸者匡列、採檢數量相當少。

對照幾間台北市的百貨公司銷售員染疫的情況，也都出現同樣情形，市府沒有到職場去做調查、接觸者匡列。

中央設立聯合前進指揮所後，三大市場的平均匡列人數成長近一倍。

如果再加上屏東Delta群聚案做對比，更可以看出傳統疫調執行擴大匡列時，比北市發明的新名詞「同心圓精準疫調」有更大的掃描半徑。

前陣子吵的「戶籍地在外縣市，不歸北市管」其實只是藉口。

人有居住地、工作地、公共場所足跡。不論確診者戶籍在哪，只要工作地或公共場所足跡在台北市，就是進入台北市的守備範圍。

台北市收到外縣市上傳通報後，當然該自己守住北市的營業場所。不然，難道要叫外縣市政府跑到台北市裡面做疫調嗎？

講這些，並不是要責怪基層疫調人員。

各地方的疫調人員都非常辛苦。

但有些指揮官懂得調動其他單位進場協助，減輕衛生局負擔。

例如同樣災情慘重的新北市，就成立「疫調分析中心」，結合衛政單位以外的力量幫忙，動員超過1600人次警力協助疫調。

但有些指揮官時常講大話，卻不知調動管轄的各單位分工合作，把絕大部分的工作丟給衛生局疾管科。基層被逼到極限，出錯了指揮官再把黑鍋甩給基層背。

￼市府高層檢討了全天下的人，就是忘了檢討自己的領導整合。領導無方，才是台北市基層防疫人員事倍功半的主因。

台北市指揮官過早公開宣示放棄疫調，又不懂得如何結合各局處的資源協助衛生局，這些都不是基層的錯。

我們不斷的示警，都是希望市府高層知錯要能改，不要勇於認（別人的）錯，絕不改（自己的）過。

柯文哲的同心圓精準疫調，不能說沒做疫調（考至少1分就不能說他考0分）

但精準疫調的範圍，和傳統疫調相比，顯然有很大落差。

「台北市做最多、做最廣」的說法，就是市府的吹牛大內宣。

柯氏同心圓的防火牆太小，造成台北市每日新增確診「非居隔」的比例居高不下，還需要更多努力找出潛藏的社區傳染鏈。

不過，7月初中央進場協助後，北市的疫調匡列有顯著的進步。這是正面的改變。

也希望市府可以持續往正確的方向努力，不要再搞政治盤算，先把防疫做好，讓全國早日恢復正常經濟活動吧。

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