1個月逾25萬則訊息罵爆！柯文哲網路負聲量奪六都冠軍

山水民意公司「六都市長網路聲量」輿情分析顯示，台北市長柯文哲負面聲量在六都市長中拔得頭籌，勇奪第一。（資料照）

2021/07/09 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕山水民意公司發布「六都市長網路聲量」輿情分析，台北市長柯文哲從6月1日至7月4日，網路上的負面聲量訊息高達25萬4100則，在六都市長中拔得頭籌，勇奪第一。

山水民意公司新聞稿指出，台北市長柯文哲在網路上的負面聲量超越正面聲量，在六都市長中拿下冠軍寶座，原因在於柯文哲在防疫記者會的話題性，且還有北農事件等議題持續延燒，讓柯文哲的網路負聲量明顯高出新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市的另外5位首長。

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新聞稿提到，聲量第二的新北市長侯友宜雖然在當地施政滿意度不差，但因武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）確診數升高，以及防疫措施備受關注，使侯友宜的網路負面聲量顯著增加，僅次於台北市長柯文哲。

網路聲量排名第三的是高雄市長陳其邁，總聲量衝高到與侯友宜市長接近，且正聲量除以負聲量的「P/N值」為0.59，高於台北市長柯文哲的0.23，與新北市長侯友宜的0.38，顯見陳其邁的防疫作為不但能夠引發關注，也廣受讚譽。

此外，而台南市長黃偉哲、台中市長盧秀燕的「P/N值」分別為0.85與0.87，表示兩人在防疫期間得到的評價都很高；網路聲量較小的桃園市長鄭文燦，正聲量除以負聲量得出的數字為0.52，也高於雙北市長，目前淡出社會大眾目光，成功減少諾富特事件輿情的後座力。

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山水民意公司新聞稿指出，從6月1日至7月4日，柯文哲在網路上的負面聲量訊息高達25萬4100則，正面聲量訊息為5萬7700則，兩者有明顯落差。（圖取自山水民意股份有限公司官網）

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