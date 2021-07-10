柯文哲為上海復星嗆小英 林濁水諷：何不替台灣教訓一下中國

台北市長柯文哲接連為中國上海復星公司疫苗代理問題開砲，嗆蔡英文別把政府搞得像義和團。（台北市政府提供）

2021/07/10 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日接連為中國上海復星公司武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫苗代理問題開砲，怒嗆總統蔡英文「別把政府搞得一副義和團樣子」。對此，前立委林濁水看不下去，發文諷刺柯「何不替台灣教訓一下中國，别搞得一付義和團樣子？」

柯文哲7日接受媒體人趙少康專訪，稱執政黨因意識形態不願向代理商中國上海復星公司採購疫苗，怒批「實在太過分」、「我不接受」；柯文哲8日主持防疫記者會時則指出，蔡英文應相當熟悉國際貿易，對於國際商品的代理權及運作都該曉得，儘管國家當然要有宣傳，但別把「政府搞得一副義和團樣子」，將不利於國家長期發展。

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對此，林濁水在臉書表示，指揮中心指揮中陳時中日前曾透露，當時台灣購買BNT疫苗，簽約的合約都已經送到德國原廠，但只因為Taiwan翻譯成「我國」，就遭德國原廠已讀不回，「讓步了也沒用，這是後面連串風波的根源」。

林濁水質疑，柯文哲為何不去請教國際貿易専家，BNT這根據了什麼國際商品貿易運作原則？是不是擋不住中國義和團氣焰造成的？他更諷刺，「柯文哲何不替台灣也仗義執言一下，也教訓一下，呃，建議一下中國别搞得一付義和團樣子？」

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