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    國民黨一面謝日本一面黑AZ 他狂酸：只上一次國外新聞不夠

    國民黨一面感謝日本、一面抹黑AZ疫苗，讓網友們相當傻眼。（圖取自臉書專頁「肯腦濕的人生相談室」）

    國民黨一面感謝日本、一面抹黑AZ疫苗，讓網友們相當傻眼。（圖取自臉書專頁「肯腦濕的人生相談室」）

    2021/07/09 21:43

    〔即時新聞／綜合報導〕日本提供台灣113萬劑AZ疫苗，在昨（8）日順利抵達台灣，國民黨也推特透過表示感謝，但過幾小時後，國民黨卻又在臉書上抹黑AZ疫苗。國民黨日前才因「AZ特攻隊」登上日媒版面，現在又一面感謝日本、一面抹黑AZ疫苗，此舉再度讓不少網友相當傻眼。

    國民黨在8日下午2點半左右透過推特表示，「包含這次的113萬劑，日本總計已提供我國237萬劑極其貴重的疫苗。屢次援我，不勝感激。我們絕對不會忘記這份真情厚意。」

    但當天晚上10點半又於臉書發文指出，我們取得的AZ疫苗來自四面八方，包括義大利廠、韓國廠、日本廠及泰國廠，AZ疫苗國人施打猝死率如此高，但政府還是為了在7月底前能玩成25%覆蓋率的「催打令」，就草菅人命，AZ疫苗現在沒有一劑是原廠的，食藥署疫苗打好打滿就可以不顧百姓死活？

    對此，臉書專頁「肯腦濕的人生相談室」今日也截圖在臉書說道，國民黨一面發推文感謝日本捐贈AZ疫苗，一面又在臉書發文抹黑AZ疫苗草菅人命，看來只上一次國外新聞是不太夠。

    其他網友也紛紛留言回覆，「到底還想在日本多出名? AZ戰隊在武道館開演唱會嗎」、「人要比疫苗兇，就不怕副作用！打疫苗前，先罵一罵。你看看AZ特戰隊，每個都好兇，AZ怕怕」、「好擔心他們的精神狀況。呼籲儘速待在家裡好好休息，不要出門丟臉」、「安啦！全台灣沒幾個比連戰有錢的也更愛惜生命的⋯⋯他都敢打AZ了」、「江啟臣也是一邊感謝立陶宛一邊嫌台灣是乞丐」。

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