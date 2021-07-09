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    首頁　>　政治

    北市長者接種率偏低 林穎孟批柯：成效請跟上噴政治口水速度

    台北市長柯文哲（見圖）近期頻頻為疫情槓上中央。（北市府提供）

    台北市長柯文哲（見圖）近期頻頻為疫情槓上中央。（北市府提供）

    2021/07/09 20:00

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲頻頻為武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情槓上中央。對此，北市議員林穎孟指出，台北市75歲以上疫苗接種率排名六都倒數第二，她奉勸柯文哲替長輩打疫苗的成效，要跟上自己忙於噴政治口水、轉移焦點、甩鍋的速度。

    「台北市長者疫苗接種落後中。」林穎孟在臉書表示，台北市75歲以上疫苗接種率51.29%，低於全國平均55.51%，在北基桃生活圈最後一名、六都倒數第二，「台北市作為首都，長者疫苗接種成績不只低於全國平均，還是吊車尾。柯市長可接受嗎？」

    林穎孟喊話柯文哲，市長有沒有研究比起其他縣市，為什麼台北還有近半高齡長輩沒打疫苗？後續規劃如何？市長準備有要使用民政系統再次通知嗎？還是繼續呼籲長輩學上網？還是就算了？結果市長在記者會上隻字未提。

    林穎孟說，建議柯文哲替長輩打疫苗的成效，要跟上市長忙於噴政治口水、轉移焦點、甩鍋的速度，才能保障台北市高齡長輩的健康安全。「台北市現在正進行65-74歲疫苗接種，預計7/15打完，目前還是低於全國平均，請好好加油，釐清問題，解決問題。」

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    林穎孟指出，台北市75歲以上疫苗接種率排名六都倒數第二，她奉勸柯文哲替長輩打疫苗的成效，要跟上自己忙於噴政治口水、轉移焦點、甩鍋的速度。（圖取自林穎孟臉書）

    林穎孟指出，台北市75歲以上疫苗接種率排名六都倒數第二，她奉勸柯文哲替長輩打疫苗的成效，要跟上自己忙於噴政治口水、轉移焦點、甩鍋的速度。（圖取自林穎孟臉書）

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