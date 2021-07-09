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    三級警戒延長 三軍九校入伍訓延至8月9日

    今年三軍九校（院）入伍訓延後至8月9日開始，並且將其中4週的訓練延後至明年1月實施。（記者陳文嬋翻攝）

    今年三軍九校（院）入伍訓延後至8月9日開始，並且將其中4週的訓練延後至明年1月實施。（記者陳文嬋翻攝）

    2021/07/09 17:12

    〔記者吳書緯／台北報導〕因應三級警戒延長至7月26日止，國防部今天宣布，今年三軍九校（院）入伍訓延後至8月9日開始，並且將其中4週的訓練延後至明年1月實施，而志願士兵入伍訓練報到時間、專業軍官及士官班考選時間亦有調整。

    受到武漢肺炎疫情影響，國防部原在6月12日宣布，原先集中在高雄鳳山陸軍官校集中約9週的訓練，延後自7月12日開始進行，實施方式將改採「分校檢疫」及「三軍合訓」等2階段；第一階段3週於7月12日至7月30日，分別於各校實施調適教育、通識暨愛國教育課程，至於「三軍合訓」的第二階段4週，是在7月31日至8月27日將移至陸軍官校合訓，以基本軍事訓練實務課程為主。

    不料，受到三級警戒延長至7月26日的影響，國防部今天宣布，三軍九校（院）聯合入伍訓練區分兩階段，新的第一階段為8月9日至27日（3週）於各校（院）施訓。至於第二階段則改為明年1月3日至28日（4週），軍官正期班於陸軍官校，士官二專班於成功嶺施訓。

    此外，110年第3梯志願士兵錄取考生，調整至7月27日入營報到，而專業軍官及士官班考選原訂7月17日考試，調整至7月31日實施。

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