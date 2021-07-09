微解封授權地方調整 民進黨團：因地制宜微調有必要性

立法院民進黨團今天上午舉行線上記者會表示，三級警戒仍維持防疫仍不能放鬆，各地疫情狀況不同，授權地方政府因地制宜微調防疫措施有其必要性。（記者簡惠茹翻攝）

2021/07/09 14:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨天宣布三級警戒延長到7月26日，但是13日起微解封，外界質疑授權地方政府調整是中央甩鍋地方，立法院民進黨團對此表示，三級警戒仍維持防疫仍不能放鬆，各地疫情狀況不同，授權地方政府因地制宜微調防疫措施有其必要性。

立法院民進黨今天上午舉行線上記者會，會中媒體詢問，微解封指引上路，但有民眾反應規定讓人眼花撩亂，是否認為規定可以再更明確，外界也質疑，中央雖訂出微解封指引，但又授權地方政府調整，可能造成各地標準不一，是另類的中央甩鍋地方，黨團對於此事的看法為何？

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民進黨團幹事長劉世芳表示，中央制定的指引是一個方向，還有很多條件要遵循，三級警戒仍維持防疫不能放鬆，沒有甩鍋問題，各地方政府更能了解當地疫情狀況，因地制宜微調，相信這是中央和地方互相合作。

民進黨團書記長羅致政指出，中央指引是原則上的指引，期待地方政府收得更緊不要更鬆，如果更鬆，地方政府就要負起責任，各地疫情和生活習慣不太一樣，給地方政府調整空間可能是有必要的，沒有中央甩鍋地方或地方逆時中的問題，而是給予彈性調整，例如小吃攤，鄉下地方1天客人可能10個或20個，台北可能是百人，授權地方來調整是有必要的。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，因為現在還在三級警戒，疫情尚未完全解除，為了讓各地民選首長因應當地情形可以做及時因應，例如桃園距離雙北比較近，桃園市長總體考量後，覺得餐廳內用開放還要觀察，相信全國各地方政府會小心謹慎，用最高標準看待防疫，和民生需求兩者之間取得平衡，所以讓地方政府因時因地調整有其必要性。

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