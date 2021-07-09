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    江啟臣批中央微解封指引混亂 恐成「微解封之亂」甩鍋地方

    國民黨主席江啟臣今早在新竹縣批評，中央的微解封指引，讓民眾看了眼花撩亂、無所適從，擔心會變成「微解封之亂」，最後變成甩鍋地方。 （記者廖雪茹攝）

    國民黨主席江啟臣今早在新竹縣批評，中央的微解封指引，讓民眾看了眼花撩亂、無所適從，擔心會變成「微解封之亂」，最後變成甩鍋地方。 （記者廖雪茹攝）

    2021/07/09 11:46

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對中央宣布全國疫情三級警戒延至7月26日，但部分場所微解封，國民黨主席江啟臣今早在新竹縣批評，中央的微解封指引，讓民眾看了眼花撩亂、無所適從，擔心會變成「微解封之亂」；他強調，中央政府應該要有清楚的指引，與地方政府權責劃分，不要到時候又甩鍋給地方。

    江啟臣今早10點由立委林為洲、林思銘、身兼國民黨新竹縣黨部主委的新竹縣副縣長陳見賢、和多名新竹縣議員陪同，先後前往新竹縣竹北市新仁醫院和大安醫院，捐贈醫療物資挺醫護。

    江啟臣受訪時表示，中央昨發布部分場所允許微解封的指引，讓民眾看了眼花撩亂、無所適從，今天各服務處電話可能又會接到爆，這是繼「疫苗之亂」、「紓困之亂」，很擔心會變成「微解封之亂」；所以，指揮中心應該要有一個清楚的標準，哪一些標準是中央訂定、哪一些標準是地方訂定，也應該權責劃分，不要到時候又甩鍋給地方。

    江啟臣說，這也是現在很多縣市的擔心。也可見，在解封或微解封這件事情上面，中央政府是沒有信心的，以致於沒有辦法為解封做好準備。這可以想像，因為台灣目前疫苗不足，覆蓋率遠遠的落後，英國《經濟學人》（The Economist）評比也告訴我們，台灣距離恢復正常生活的日子，是在50個經濟體排比裡面的倒數第2名，這些都是事實和現實。

    他批評指揮中心不應該不面對上述現實，趕快解決問題，然後用這種指引上面混亂不清的模糊方式帶過，這恐怕會讓人民更加的無所適從，同時在防疫上的節奏，也可能會因此更加的混亂；所以，再次呼籲中央政府應該要有清楚的指引，和地方政府之間要做好溝通和分工，而不是最後變成甩鍋！

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