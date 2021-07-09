為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「別忘浪來時，誰沒放開你」 陳柏惟謝日援疫苗盼共度疫情

    陳柏惟對日本追贈台灣疫苗一事表達誠摯謝意，同時也分享日本國內國產疫苗疫情狀況。（資料照）

    陳柏惟對日本追贈台灣疫苗一事表達誠摯謝意，同時也分享日本國內國產疫苗疫情狀況。（資料照）

    2021/07/09 12:52

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，日本再度送暖，追贈台灣AZ疫苗113萬劑，昨日已經抵台；對此，立委陳柏惟表達感謝，盼台灣疫苗覆蓋率有效提升，也分享日本國內國產疫苗情況，祝願台日兩國都能平安度過疫情，「相信夥伴互相扶持、團結一致，終能贏來正義」，他更以「別忘了浪打來時，誰沒放開你的手」表達心中謝意。

    陳柏惟透過粉專對日本喊話，感謝日本在台灣緊迫時，即使面對威嚇，仍堅決伸出雙手，陪台灣走過這段顛簸，「疫苗已不只是疫苗，蘊藏情義以及國際局勢的隱含意義」。他也透露，在三級警戒之前，曾與日台交流協會副代表横地晃會面，兩人曾談及台灣及國際間對疫苗的需求，盼若有機會再見，將親自再致誠摯謝意。

    陳柏惟也期許，望日援疫苗與陸續到貨的台灣自購疫苗能有效拉升疫苗覆蓋率，讓社會一步步回到原來的日常節奏。日本境內疫苗狀況如何？陳柏惟分享，目前日本疫苗施打也有民眾抱持疑慮，但「已有97%的醫護打完兩劑，高齡者則有56%接種第一劑」。

    隨著接種進度進展，陳柏惟表示，日本也發現「接種族群因重症而亡的數據明顯下降，足證疫苗降低重症死亡的效力」；而東京奧運在即，各國選手齊聚日本，「是否會有不同病毒感染的壓力，而造成疫情反覆震盪，也是未來需要留意的議題」。

    他分享日本國產疫苗進度，表示日本鹽野義製藥正在研發疫苗，目前進入國內第1、2期臨床試驗，接下來預計到可能在非洲、東南亞實施試驗，同時也在尋求有無機會於今年或明年初開始供應疫苗，「努力研發自己的國產疫苗，是國際間有能力者的趨勢」。

    面對疫情，陳柏惟祝福台日兩國平安度過，「咱蹽溪過嶺、終會有路，日本加油、台灣加油」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    安徽抓出陽性患者！曾搭高鐵 「跨省移動」官方急尋接觸者
    2021/07/09 12:39

    安徽抓出陽性患者！曾搭高鐵 「跨省移動」官方急尋接觸者
    KMT捐醫療物資 江啟臣籲專案授權地方政府採購疫苗
    2021/07/09 12:39

    KMT捐醫療物資 江啟臣籲專案授權地方政府採購疫苗

    信義房屋與醫界社造界推「全台一家」
    不願冒疫情失控風險 加國短時間內拒未打疫苗旅客入境
    2021/07/09 12:35

    不願冒疫情失控風險 加國短時間內拒未打疫苗旅客入境
    三級警戒延長 太平山森林遊樂區持續封閉至7/26
    2021/07/09 12:34

    三級警戒延長 太平山森林遊樂區持續封閉至7/26
    政治今日熱門
    我中研院士出任港資審會成員 賴品妤質疑「有國安疑慮」
    2021/07/08 15:07

    我中研院士出任港資審會成員 賴品妤質疑「有國安疑慮」

    「刪Q」罷免投票未延期 藍營嗆港區打完兩劑再說
    2021/07/08 14:23

    「刪Q」罷免投票未延期 藍營嗆港區打完兩劑再說

    中研院士劉遵義成港特首審查會成員 立委轟有損中研院聲譽
    2021/07/08 14:52

    中研院士劉遵義成港特首審查會成員 立委轟有損中研院聲譽

    柯文哲稱被中央設局遭打臉 議員批：刻意營造被害者形象
    2021/07/08 14:07

    柯文哲稱被中央設局遭打臉 議員批：刻意營造被害者形象

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播