「別忘浪來時，誰沒放開你」 陳柏惟謝日援疫苗盼共度疫情

陳柏惟對日本追贈台灣疫苗一事表達誠摯謝意 ，同時也分享日本國內國產疫苗疫情狀況。（資料照）

2021/07/09 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，日本再度送暖，追贈台灣AZ疫苗113萬劑，昨日已經抵台；對此，立委陳柏惟表達感謝，盼台灣疫苗覆蓋率有效提升，也分享日本國內國產疫苗情況，祝願台日兩國都能平安度過疫情，「相信夥伴互相扶持、團結一致，終能贏來正義」，他更以「別忘了浪打來時，誰沒放開你的手」表達心中謝意。

陳柏惟透過粉專對日本喊話，感謝日本在台灣緊迫時，即使面對威嚇，仍堅決伸出雙手，陪台灣走過這段顛簸，「疫苗已不只是疫苗，蘊藏情義以及國際局勢的隱含意義」。他也透露，在三級警戒之前，曾與日台交流協會副代表横地晃會面，兩人曾談及台灣及國際間對疫苗的需求，盼若有機會再見，將親自再致誠摯謝意。

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陳柏惟也期許，望日援疫苗與陸續到貨的台灣自購疫苗能有效拉升疫苗覆蓋率，讓社會一步步回到原來的日常節奏。日本境內疫苗狀況如何？陳柏惟分享，目前日本疫苗施打也有民眾抱持疑慮，但「已有97%的醫護打完兩劑，高齡者則有56%接種第一劑」。

隨著接種進度進展，陳柏惟表示，日本也發現「接種族群因重症而亡的數據明顯下降，足證疫苗降低重症死亡的效力」；而東京奧運在即，各國選手齊聚日本，「是否會有不同病毒感染的壓力，而造成疫情反覆震盪，也是未來需要留意的議題」。

他分享日本國產疫苗進度，表示日本鹽野義製藥正在研發疫苗，目前進入國內第1、2期臨床試驗，接下來預計到可能在非洲、東南亞實施試驗，同時也在尋求有無機會於今年或明年初開始供應疫苗，「努力研發自己的國產疫苗，是國際間有能力者的趨勢」。

面對疫情，陳柏惟祝福台日兩國平安度過，「咱蹽溪過嶺、終會有路，日本加油、台灣加油」。

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