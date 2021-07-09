教廷官網感謝國家元首慰問教宗 蔡總統列為首位

梵蒂岡官網8日列名感謝各國家元首的慰問訊息，其中總統蔡英文被列為首位。（本報合成）

2021/07/09 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕84歲的天主教教宗方濟各（Pope Francis）4日接受大腸炎手術，梵蒂岡官網8日列名感謝各國家元首的慰問訊息，其中總統蔡英文被列為首位。

方濟各7日推文表示，「這幾天收到許多關懷的訊息，讓我很感動，感謝大家與我同在並為我禱告。」

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教廷官方新聞網站《梵蒂岡新聞》（Vatican News）報導，多位國家領導人向教宗表達親切關懷，台灣總統蔡英文被列為首位，表示蔡總統在5日第一時間致函關心教宗。同天，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）也祈求教宗身體健康。

除此之外，6日土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、賽普勒斯總統阿納斯塔西亞迪斯（Nicos Anastasiades）、古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）、波蘭總統杜達（Andrzej Duda）等也都向教宗致意慰問。

相關連結：

I am touched by the many caring messages received in these days. I thank everyone for their closeness and prayer. — Pope Francis （@Pontifex） July 7, 2021

84歲的天主教教宗方濟各（Pope Francis）4日接受大腸炎手術住院。（歐新社資料照）

多位國家領導人向教宗表達親切關懷，台灣總統蔡英文被列為首位。（圖擷取自《梵蒂岡新聞》）

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