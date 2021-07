教廷官網感謝國家元首慰問教宗 蔡總統列為首位

2021/07/09 09:51

〔即時新聞/綜合報導〕84歲的天主教教宗方濟各(Pope Francis)4日接受大腸炎手術,梵蒂岡官網8日列名感謝各國家元首的慰問訊息,其中總統蔡英文被列為首位。

方濟各7日推文表示,「這幾天收到許多關懷的訊息,讓我很感動,感謝大家與我同在並為我禱告。」

教廷官方新聞網站《梵蒂岡新聞》(Vatican News)報導,多位國家領導人向教宗表達親切關懷,台灣總統蔡英文被列為首位,表示蔡總統在5日第一時間致函關心教宗。同天,巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmoud Abbas)也祈求教宗身體健康。

除此之外,6日土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan)、賽普勒斯總統阿納斯塔西亞迪斯(Nicos Anastasiades)、古巴總統狄亞士-卡奈(Miguel Diaz-Canel)、波蘭總統杜達(Andrzej Duda)等也都向教宗致意慰問。

I am touched by the many caring messages received in these days. I thank everyone for their closeness and prayer.