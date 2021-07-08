盧秀燕再請命「特殊族群」先打疫苗 網友不領情怒批「別再插隊」

盧秀燕再替特殊族群「請命」打疫苗，民眾不領情怒批「不要再插隊」。（圖：擷自盧秀燕臉書）

2021/07/08 19:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土、境外、社區快篩再度「3零」，台中市長盧秀燕指出，因中央微解封後，市民活動將變多，光靠警消不夠，她要再度「為民請命」，盼中央在疫苗數量足夠下，逐步開放給醫事人員家屬、消防人員家屬、義警、義消、義交、民防及守望相助隊等施打疫苗；不過，不少民眾不領情，湧入盧秀燕臉書怒批，「永遠都有插隊的，等疫苗等得天荒地老」，籲市府「依年齡施打最公平」。

盧秀燕下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，在疫苗持續施打、相關場域也逐步解封情況下，目前已施打到第八類，但9月1日即將開學，由於18歲以下仍不能施打疫苗，許多高國中小、補習班的老師與教職員工，乃至於大學教師都熱切盼望施打疫苗，她向中央呼籲，由於施打疫苗需待14天後產生保護力，估算教職員在7月底前施打疫苗才來的及。

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她也說，除教職員工外，包含醫事人員家屬、消防人員家屬因接觸風險大；另，微解封也會造成市民活動變多，義警、義消、義交、民防、守望相助隊等，許多社區工作第一線人員也都紛紛向市府表達施打疫苗的需求。

盧秀燕說，她要再度「為民請命」向中央呼籲，若中央疫苗數量足夠，可逐步開放更多對象施打，希望中央聽見地方的聲音提早規劃，提高國家整體防疫力。

不過，盧秀燕今天「為民請命」卻引來不少民眾 不滿，不少人在她的臉書怒批「為何要一直插隊」，外縣市有多的疫苗就依年齡往下打，都打到65歲老人了，「拜託市長別再讓其他類別家屬插隊好嗎，依年齡施打才最公平」。

有外送員及物流運輸業也質疑還沒打到，「一直被插隊，我們到底算什麼勒」；還有人建議乾脆「一戶一人先打，不管哪個行業都需要工作賺錢不是嗎」、「真的覺得不要一直插隊，八、九類，還有年輕人都排不到」，「每個人都重要，請按照年齡和類別施打疫苗」。

不過，也有民眾緩頰肯定醫事人員工作辛苦又危險，同住家屬確實應先打；還有人說，重點就是疫苗不夠啦，「疫苗進來後慢慢都會打到」。

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