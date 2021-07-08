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    柯文哲稱被中央設局遭打臉 議員批：刻意營造被害者形象

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中和台北市長柯文哲本月2日上午在環南市場說明防疫措施，並表示要共同成立前進指揮所。（資料照）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中和台北市長柯文哲本月2日上午在環南市場說明防疫措施，並表示要共同成立前進指揮所。（資料照）

    2021/07/08 14:07

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市環南市場本月2日爆發41人確診的群聚感染，中央流行疫情指揮中心與北市府本月2日到現場開記者會，台北市長柯文哲昨晚稱自己以為是開會沒想到是被設局騙去，但實際上北市府11時在媒體LINE群組通知行程，並寫台北市長柯文哲、副市長黃珊珊皆會出席記者會，「被設局騙去」遭到打臉，台北市議員批評柯刻意把自己營造成被害者的形象，人格品質非常低劣。

    議員簡舒培表示，很惡劣的就是柯文哲很早就到場，如果他覺得不想去可以選擇不去，沒人強迫要去，但柯把自己營造成被害者的形象，讓外界認為整個民進黨都在打擊他，民進黨根本沒那麼有空，大家都忙著防疫，如果柯文哲做得好沒爆發群聚感染，陳時中也不會去現場，說設局來轉移焦點，這也太誇張，人格品質非常低劣。

    議員許家蓓表示，目前應以防疫為重，柯文哲不該亂說話添亂，且柯市長說自己被設局，但市府早就知道要開記者會，市長又嗆說他手中有總統府疫苗名單，讓人覺得「心中有特權，看誰都覺得是特權」，若市長能將政治口水用於防疫，相信市民對於市府的防疫作為應該會更有感。

    柯文哲昨晚指出，當時中央通知說一定要在環南市場開會，「我想說奇怪不是封住了，但他們強調一定要在那」，自己一到場嚇到，麥克風什麼都準備好了，衛福部長陳時中就拿出看板，「我才想說天阿！原來設局設好了，請君入甕，把我騙到那邊去…」

    針對柯文哲稱被設局，衛福部醫福會執行長王必勝今早被問到時強調，我們一開始就講記者會，當然是記者會，站著怎麼開會？

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