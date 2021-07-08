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    公督盟支持移轉投票 盼擴及「對人」的全國性選舉

    公督盟執行長張宏林（右）。（資料照）

    公督盟執行長張宏林（右）。（資料照）

    2021/07/08 11:37

    〔記者謝君臨／台北報導〕受疫情影響，「不在籍投票」制度再度引發討論。公民監督國會聯盟今發布聲明支持「移轉投票」相關立法，以境內跨縣市移轉投票方式採行不在籍投票制度，保障投票日因故無法返回戶籍地投票者的投票權益；並強調移轉投票不應只限縮在對事的公投，對人的全國性選舉，立法院也應一併開啟討論、審議及修法。

    公督盟指出，公投為實踐直接民主的機制，選舉權則為公民最基本的參政權，兩者皆是憲法所賦予具有普世價值的公民基本權利。行政、立法不該怠惰拖延，應儘早推動不在籍投票制度；更何況，不在籍投票早已是世界潮流，目前國際上已有115個國家推動該制，包含周邊的日本、韓國等，也都已實施並有先例。

    公督盟表示，在疫情期間採行不在籍投票，韓國就是最好的例子，在2020年疫情期間選舉，韓國採取不在籍投票方式確保民主參與，投票率更創下20年以來最高紀錄，也證明民主與抗疫可以找到平衡點。

    公督盟指出，倘若立院朝野黨團都同意對人的全國性選舉也願意修法支持，這部分因牽涉的複雜度高許多，公督盟認為應於立院正常會期中，經過更多討論與公聽會辯證，再來制定法規，才能更為嚴謹周延。

    公督盟也呼籲，立院在疫情期間，議事應考量跨縣市群聚風險，立委與助理也不在疫苗優先施打名單上，公督盟強烈建議未來立院議事應以線上為主，也呼籲少數10餘位不願配合的委員，儘早配合視訊系統的佈建工作。

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