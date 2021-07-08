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    六都防疫盧秀燕表現最好？謝明源：市議會開議後點出缺失

    中市長盧秀燕（圖）防疫被民進黨大老沈富雄認為六都表現最好，民進黨中市黨部及黨團表示，議會復會後一一點出缺失。（記者蘇金鳳攝）

    中市長盧秀燕（圖）防疫被民進黨大老沈富雄認為六都表現最好，民進黨中市黨部及黨團表示，議會復會後一一點出缺失。（記者蘇金鳳攝）

    2021/07/08 11:40

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣疫情逐漸平穩，而六都防疫表現，民進黨大老沈富雄日前讚揚中市是六都防疫表現最好，讓民進黨2022年台中市選舉面臨大困境，民進黨台中市黨部主委李天生及市議會黨團總召謝明源表示，盧秀燕的防疫有很多缺失，如讓鄰長先打疫苗及殘劑預約等，因為現在以防疫為主，市議會未開議，一旦議會開議後，會一一點出盧秀燕防疫的缺失，距離市長選舉還有一年半，民進黨有信心。

    民進黨前立委沈富雄日前表示，六都防疫表現最好 台中市長盧秀燕，而盧秀燕臉書的認同度比反對還高，加上目前民進黨中市長人選未定，讓民進黨2022年台中市長選舉面臨困境。

    民進黨中市黨部主委李天生表示，「盧秀燕防疫那有做的好！」，他指出比起雙北高確診數，因台中市疫情較為平穩，才讓外界以為盧秀燕做得好，沒有擴大是民眾自律自制。

    李天生表示，盧秀燕的防疫有很多缺失，如讓鄰長施打疫苗，還有殘劑用預約實際上黑箱作業，還有快篩有很多偽陽性，造成大家的緊張。

    李天生表示，目前因以防疫為主，市議會暫停會，現今即將要逐步解封，市議會要復會，黨團會一一點出盧秀燕防疫缺失，而且距離選舉還有一年半，2022年民進黨有信心 。

    民進黨中市議會黨團總召謝明源表示，他希望有意參選的林佳龍、蔡其昌或者是何欣純，若要選要勇敢表態，選舉還有一年半，趕快衝刺。

    謝明源強調，凡事以防疫優先，台中市疫情已趨穩，中央將微解封，市議會一旦開議，民進黨團會一一點出盧秀燕防疫缺失，因為市議會沒有開會，地方上很多人反映很多事，會在復會後，一一向盧秀燕提出質詢，屆時外界就不會認為盧秀燕做得很好。

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