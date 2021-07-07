臨時會提修《公投法》卻缺席？陳柏惟給出回應

陳柏惟（見圖）解釋，自己缺席是因為不想落入國民黨的政治算計中、是利益迴避，沒有涉及不在籍投票的任何立場。（資料照）

2021/07/07 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（7）日召開談話會表決是否召開臨時會修正《公民投票法》，而近期面臨罷免案的立委陳柏惟卻沒有出席，引起各界討論。對此，陳柏惟也透過臉書解釋，自己缺席是因為不想落入國民黨的政治算計中、是利益迴避，沒有涉及不在籍投票的任何立場；也強調自己對於罷免案不會試圖去改變遊戲規則，因為輸不起就坐在地上哭的只有國民黨。

陳柏惟表示，疫情期間團隊都忙著服務各種不同的案件，因為政治工作就是穩扎穩打，要讓民眾有感，但國民黨卻不斷講「幹話」來博取鎂光燈焦點，因此他有2點想跟民眾報告，第一點「他從來沒有試圖影響投票日期」，第二點「他是今日表決中唯一的當事人」。

請繼續往下閱讀...

陳柏惟提到，一般而言，已經進行中的活動，除非有危害公共利益，否則不會立法來阻絕或是增加活動成敗，因此，中選會7月2日成案後，需要在20至60天內投票是程序上的規定，但國民黨不斷扭曲法規，不僅利用立委在立法院召開公審試圖改變日期外，連罷免案第一次出現8月28日這個聲音都是國民黨爭取來的戰果。

陳柏惟貼出相關新聞指出，國民黨這次要求「公投綁罷免」，但在1994年反核團體發動罷免支持核四的韓國瑜、洪秀柱時，國民黨卻在連署期間在立院提案修改《選罷法》，要求加入罷免案不能跟其他選舉一起投票」的限制條款；國民黨一次是要綁在一起，一次是不能綁在一起，左右搖擺，毫無立場可言，只為特定政治利益，真是丟人現眼。

陳柏惟說道，國民黨從頭到尾態度反覆、知法玩法，不顧防疫期間亂噴口水，領納稅人的錢卻只做他們「爽」的事，這種會下地獄的行為他自己做不到，因此他不會用任何方式影響投票日期，一切以指揮中心的指導原則為準，不會在任何情況下試圖破壞遊戲規則或改變日期，因為他就是當事人，「輸不起要改規則不然就坐在地上哭的，從來就只有中國國民黨」。

「支持移轉投票，反對重要議題用草率的方式解決」，陳柏惟引述柯建銘的話提及，國民黨提出美其名為不在籍投票之「公民投票法之部分條文修正案」共22條，有20條都是為了「通訊投票」而寫的條文，這是疫情期間的國民黨的政治鬥爭，因為自己如果同意就會被國民黨說是讓外地的支持者投票，但反對就會被說不支持不在籍的進步法案，只有自己缺席才是保障選區民眾在現行法律最大的投票利益。

最後，陳柏惟也補充，「今日的表決是否召開臨時會，我是立法院裡面唯一一個當事人，因利益迴避缺席今日投票，無涉不在籍投票的任何立場。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法