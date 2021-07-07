支持立院召開臨時會卻未投贊成 時力黨團這樣解釋

立法院時力黨團今天在立院全院談話會選擇以不投票但在議場內舉牌呼籲的方式，來表達立場及訴求。（立法院時代力量黨團提供）

2021/07/07 19:25

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院國民黨團提案召開臨時會，處理「公民投票法部分條文修正草案」，立院今天召開全院委員談話會並表決，民進黨團成功擋下，然而支持立院召開臨時會的時代力量黨團卻未投贊成票，引發議論。對此，時代力量黨團說，今日排入提案的只有國民黨團所提出的議程，未納入時力版的「公投法」，與國民黨團溝通未果後，因此黨籍3位立委最後選擇不投票，在議場中央舉牌表達訴求。

國民黨團提案召開臨時會審議「公民投票法部分條文修正草案」，納入不在籍投票，經過昨日朝野黨團協商無共識，立法院長游錫堃循例在今天召開全院委員談話會處理，經過表決，出席101人中，贊成39人、反對59人、棄權3人，游錫堃宣布，贊成者少數，國民黨團提案不通過，立法院不召開臨時會。

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然而，時力黨團昨已表態支持立院召開臨時會，卻未投下贊成票，最終選擇棄權，也引發議論；對此，時力黨團今天傍晚回應指出，時力黨團的立場是支持召開臨時會，處理公投法移轉投票，以及紓困孤兒，還有修紓困條例處理承租人的租屋問題。

然而，時力黨團提到，今天排進院會的表決事項，是有關國民黨所提出的臨時會議程，而直到表決前議程上只有要不要審查「中國國民黨團版公投法」，時力黨團版的「公投法」也未被納入。

但時力黨團認為，目前重點應該還是放在「移轉投票」，對於是否要現在就推動「通訊投票」，黨團也是有疑慮，此外黨團主張要一併處理的紓困孤兒及疫情期間租屋問題，也沒有被納入今天被表決的議程提案上。

為此，時力黨團說，昨日跟今早有和民眾黨團一同向國民黨團溝通，希望能調整本日表決的臨時會議程提案內容，納入時力黨團的主張及法案，但最後遭國民黨團拒絕。

因此，時力黨團表示，在沒有足夠委員能連署臨時會提案的狀況下，時力黨團選擇以不投票但在議場內舉牌呼籲的方式，來表達立場及訴求，希望朝野各黨團能重視上述問題，召開臨時會處理。

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