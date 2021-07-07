支持立院召開臨時會卻未投贊成 時力黨團這樣解釋
〔記者吳書緯／台北報導〕立法院國民黨團提案召開臨時會，處理「公民投票法部分條文修正草案」，立院今天召開全院委員談話會並表決，民進黨團成功擋下，然而支持立院召開臨時會的時代力量黨團卻未投贊成票，引發議論。對此，時代力量黨團說，今日排入提案的只有國民黨團所提出的議程，未納入時力版的「公投法」，與國民黨團溝通未果後，因此黨籍3位立委最後選擇不投票，在議場中央舉牌表達訴求。
國民黨團提案召開臨時會審議「公民投票法部分條文修正草案」，納入不在籍投票，經過昨日朝野黨團協商無共識，立法院長游錫堃循例在今天召開全院委員談話會處理，經過表決，出席101人中，贊成39人、反對59人、棄權3人，游錫堃宣布，贊成者少數，國民黨團提案不通過，立法院不召開臨時會。
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然而，時力黨團昨已表態支持立院召開臨時會，卻未投下贊成票，最終選擇棄權，也引發議論；對此，時力黨團今天傍晚回應指出，時力黨團的立場是支持召開臨時會，處理公投法移轉投票，以及紓困孤兒，還有修紓困條例處理承租人的租屋問題。
然而，時力黨團提到，今天排進院會的表決事項，是有關國民黨所提出的臨時會議程，而直到表決前議程上只有要不要審查「中國國民黨團版公投法」，時力黨團版的「公投法」也未被納入。
但時力黨團認為，目前重點應該還是放在「移轉投票」，對於是否要現在就推動「通訊投票」，黨團也是有疑慮，此外黨團主張要一併處理的紓困孤兒及疫情期間租屋問題，也沒有被納入今天被表決的議程提案上。
為此，時力黨團說，昨日跟今早有和民眾黨團一同向國民黨團溝通，希望能調整本日表決的臨時會議程提案內容，納入時力黨團的主張及法案，但最後遭國民黨團拒絕。
因此，時力黨團表示，在沒有足夠委員能連署臨時會提案的狀況下，時力黨團選擇以不投票但在議場內舉牌呼籲的方式，來表達立場及訴求，希望朝野各黨團能重視上述問題，召開臨時會處理。