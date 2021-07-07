王子陶：台購疫苗遇阻力 德政府促BNT盡力達成協議

德國駐台代表王子陶。（資料照）

2021/07/07 18:51

〔中央社〕德國駐台代表王子陶表示，台灣購買疫苗的過程因某種程度的孤立遇阻，德政府盼疫苗交易不受政治外力干擾，因此聯繫德國疫苗廠BNT，表明支持台灣獲取必要疫苗的重要性，請BNT盡力與台灣政府達成協議。

德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）即將離任，他今天接受中央社專訪，公開觸及台灣在洽購BNT疫苗的過程中有中國廠商涉入因素。

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王子陶說，德國政府希望疫苗交易不受任何政治外力干擾，盼能促成公平交易，這也是德國政府出手協助台灣獲得疫苗因素之一。不過，身為公部門，德國政府不涉入談判過程，僅能數次試著說服相關各方坐下討論，甚至達成協議。

台灣5月19日因本土疫情蔓延而進入三級警戒，但與BNT的疫苗採購談判卻遲遲未獲進展，期間卻有報導指德國政府眼見台灣無法順利取得BNT疫苗，卻袖手旁觀。任內極少公開談論政治議題的王子陶，罕見透過臉書發文澄清，強調德國政府已努力促成相關談判。

王子陶說，當時社群媒體及輿論認為德國政府坐視不管，「我們面臨排山倒海的不滿」，但德國政府並非無視台灣需求，反而積極協助解決台灣疫苗短缺窘境，數次試圖說服相關各方坐下談，「我覺得有必要做些什麼來反駁」。

王子陶表示，德國政府後來了解相關談判涉及多方，且談判過程恐怕存有誤解。此外，疫苗應由中國運至台灣，或從德國原廠輸台等細節皆待釐清，要促成BNT與台達成協議並非易事。

台灣疫情持續，除了政府洽購疫苗外，民間單位相繼投入協助採購。王子陶說，到目前為止，BNT相關談判仍在進行中，「我們還沒成功」。不過，台灣已透過其他管道取得疫苗，國產疫苗也申請緊急使用授權，取得疫苗的壓力雖已略小於本土疫情最嚴峻時刻，德國政府仍盼台灣順利取得BNT疫苗。

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