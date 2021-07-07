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    首頁　>　政治

    提前布局？彰化縣和美小鎮出現「雙林」看板 點燃2022年戰火！

    彰化縣和美鎮市區出現吸睛的兩塊看板，分別為縣議員林庚壬與和美鎮長夫人林小琪，引發地方的高度關注，認為是為明年選舉提前布局。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮市區出現吸睛的兩塊看板，分別為縣議員林庚壬與和美鎮長夫人林小琪，引發地方的高度關注，認為是為明年選舉提前布局。（記者劉曉欣攝）

    2021/07/07 21:47

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕疫情解封有望，2022年選戰開始布局？彰化縣和美鎮1間超商建物上方，同時掛著2連霸縣議員林庚壬，以及和美鎮長夫人林小琪的「雙林」看板，被地方解讀為林庚壬有意參選和美鎮長、林小琪有意參選縣議員的選戰宣示動作，直接點燃和美區的選舉戰火！

    許多和美地區的民眾都發現，今年以來政治人物的看板都紛紛更新，國民黨籍林庚壬先是在今年初全面更新「行車平安」的看板，但上頭寫著「展望未來，心繫和美」，也讓眾人一再推敲，因為，縣議員服務區域明明就是和美區，也就是包括和美鎮、伸港鄉、線西鄉，如今看板強調「心繫和美」，這顯然就是意有所指，剛好和美鎮長阮厚爵也將兩屈滿，林庚壬轉換跑道的企圖心，不言可喻。

    而國民黨籍和美鎮長阮厚爵的妻子林小琪，也在鎮內多處掛起「琪心防疫」的看板，強調要做好「戴口罩、勤洗手、保持社交距離」的防疫守則，馬上就引起各界高度關注，認為此舉就是宣告林小琪將投入縣議員選舉，延續家族的政治生命，也為阮厚爵投入下屆立委選戰保持政治聲量，因為林小琪一路陪著夫婿投入縣議員、鎮長的選舉，又是和美婦女會理事長，加上「林小琪」名字好叫又好記，也讓林小琪在和美區擁有高知名度。

    林庚壬表示，路口看板日曬雨淋容易褪色，所以在今年初重新換上新的，確實有很多鄉親鼓勵他轉換服務跑道參選和美鎮長，但因為距離明年底選舉還很久，唯一確定的是他會爭取國民黨的黨內提名來參選。

    林小琪表示，從丈夫阮厚爵從政以來，她就是從旁協助做好為民服務的區塊，未來也會朝這個方向繼續前進，爭取民眾的認同，希望能夠在婦幼、貧困與弱勢的議題上持續努力，為民喉舌。

    和美區長期以來的政治板塊都是「藍大於綠」，雖然民進黨在和美區取得3席縣議員席次，但在鄉鎮長部分，民進黨迄今在和美區仍然無法有所突破，長期被視為「艱難選區」，也正因為屬於藍營傳統政治版塊，藍軍各方人馬也在檯面下積極運作，爭取出線的機會。

    彰化縣和美鎮德美路與和頭路的轉角超商出現超吸睛看板，縣議員林庚壬「心繫和美」被解讀有意參選和美鎮長，而和美鎮長夫人林小琪則被解讀有意投入縣議員選舉。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮德美路與和頭路的轉角超商出現超吸睛看板，縣議員林庚壬「心繫和美」被解讀有意參選和美鎮長，而和美鎮長夫人林小琪則被解讀有意投入縣議員選舉。（記者劉曉欣攝）

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