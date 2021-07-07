台北畜產員工篩檢感謝陳時中 簡舒培批柯團隊做圖攬功

簡舒培指柯團隊攬功，批評柯市府臉皮比地殼還厚。（取自簡舒培臉書）

2021/07/07 14:49

〔記者楊心慧／台北報導〕中央和北市府合作成立聯合前進指揮所，並在環南市場設立篩檢站，本月3日替台北市畜產公司783位員工篩檢，效率超高，從排隊、填資料、確認身分到篩檢花不到10分鐘，議員簡舒培日前在臉書分享畜產公司員工感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中；未料，簡舒培竟發現，柯文哲團隊竟做圖攬功在自己身上，讓她痛批「柯團隊這群人的臉皮加起來比地殼還厚。」

北市府：負責篩檢是聯醫仁愛院區

對此，北市府發言人陳智菡表示，負責篩檢的團隊為聯合醫院仁愛院區，北市府還找亞東醫院、台北榮總支援，簡舒培臉書PO文，就是聯醫的團隊，中央進來和本次如何篩檢扯不上關係，當時仍是用過去的方式和篩檢的作法，也許沒有排隊是因先前篩檢已差不多，後來也有委託更多團隊進駐支援。

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陳智菡認為，不該一直捧中央、貶低地方，以雙重標準來看防疫，陳時中、衛福部醫福會執行長王必勝進來，其實沒有協助做篩檢的業務，這點可能要請議員先搞清楚。

中央和北市府合作成立聯合前進指揮所，事實上3日除環南市場外，第一果菜批發市場拍賣場內也設一日篩檢站，由台北榮總團隊進駐協助篩檢，90個榮總醫護在現場開10條線同步快篩，一早6時開始篩檢直到8時，短短兩個小時的時間就篩了500人，現場動線順暢，篩檢過程一樣不用10分鐘，深受篩檢民眾好評。

簡舒培日前在臉書分享，台北畜產工作的朋友3日下班去環南篩檢，和過去篩檢的效率很不同，沒有大排長龍，而且篩檢過程不到10分鐘，讓他和其他市場工作的夥伴，可以快快篩檢完成，回家休息，他很感謝阿中部長來到萬華，帶來必勝客及所有辛苦、有效率的醫護團隊！

簡舒培今指出，柯文哲團隊竟然說她臉書上提及的台北畜產的朋友稱讚的是柯文哲市府，柯團隊這群人的臉皮加起來比地殼還厚，聯醫團隊效率及品質好，但市府指揮官能力差、自以為是，把整個團隊水準拉低，將帥無能累死三軍，一直到中央進駐，才讓聯醫水準才可正常發揮。

簡舒培批評，柯團隊還不知道檢討，還認為自己被稱讚，真是印證一句話「馬不知臉長、猴子不知屁股紅」，就是環南、北農疫情群聚至今造成238例感染，柯文哲在6月初不依中央指示進行北農果菜市場普篩，才讓疫情蔓延爆發，這絕對是柯文哲市府的責任，柯團隊要不要出來磕頭道歉？

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簡舒培日前在臉書上分享畜產公司友人感謝中央。（取自簡舒培臉書）

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