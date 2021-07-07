為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美國辛辛那提、新北姊妹市互助 侯友宜：開啟善的循環

    2020年新北市政府採購隔離衣、面罩、布口罩等物資，急送疫情嚴重的國際城市。（新聞局提供）

    2020年新北市政府採購隔離衣、面罩、布口罩等物資，急送疫情嚴重的國際城市。（新聞局提供）

    2021/07/07 11:52

    〔記者賴筱桐／新北報導〕美國聯邦眾議員夏波7月4日以家鄉俄亥俄州辛辛那提選區議員及眾議院友台小組「國會台灣連線」共同主席身分，致信新北市長侯友宜表達支持與感謝。夏波表示，為了回報新北市去年4月捐贈辛辛那提防護衣、面罩及布口罩，他鼎力支持日前美國捐贈台灣250萬劑疫苗，未來將持續運用國會影響力，協助台灣及新北市獲得包括疫苗在內的所需資源。

    侯友宜表示，辛辛那提與新北市締結姊妹市，當初新北捐贈物資時，並沒有期盼姊妹市任何回報，沒想到意外開啟善的循環，把感謝心意化成實際支援行動，1年後台灣成為需要被幫助的一方時，能夠得到美國友人慷慨援助。

    侯友宜認為，「幫助別人就是幫助自己」，新北市府將持續與夏波保持聯繫，請夏波在美國及國際場合為台灣發聲，替新北爭取更多友誼與支持。

    秘書處長饒慶鈺說明，去年4月美國疫情最艱困、物資缺乏之際，新北市接到來自辛辛那提市的求助信件，期盼疫情相對緩和的新北市提供防疫所需醫療物資，市府結合秘書處、教育局、哥倫比亞大學台灣校友會、UPS物流等產官學三方資源，以最快時間將物資送到辛辛那提、舊金山、紐約及德國史坦堡縣等友好城市，新北市患難見真情的關懷，獲得美國與德國媒體大幅報導。

    夏波為美國共和黨資深國會議員，連任長達24 年，1994年當選國會議員前，曾任辛辛那提市議員。夏波2002年在美國聯邦眾議院與跨黨派議員共同創建「國會台灣連線」，目前擔任共同主席，除了支持美國捐贈台灣250萬劑疫苗，也積極呼籲台灣參與世界衛生組織、推動台灣旅行法等友台重要法案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    市場疫情連環爆 侯友宜：全台灣都不可能置身事外
    2021/07/06 23:53

    市場疫情連環爆 侯友宜：全台灣都不可能置身事外
    真的很氣！ 三峽爆26人群聚鬥毆 侯友宜再發文開轟：可惡至極！
    2021/07/06 00:33

    真的很氣！ 三峽爆26人群聚鬥毆 侯友宜再發文開轟：可惡至極！

    用元大證券交易美股 周周再抽大獎
    批柯P不如侯友宜 胡采蘋轟：文憑社會最失敗的範例
    2021/07/05 20:12

    批柯P不如侯友宜 胡采蘋轟：文憑社會最失敗的範例
    唐鳳疫苗預約平台將上線？侯友宜：現在以新北預約系統為主
    2021/07/05 11:32

    唐鳳疫苗預約平台將上線？侯友宜：現在以新北預約系統為主
    政治今日熱門
    新聞360》中共加強台式訓練 派他們統戰「無感滲透」
    2021/07/06 17:00

    新聞360》中共加強台式訓練 派他們統戰「無感滲透」 影片

    充分感受日本善意 民進黨感謝日贈我113萬劑疫苗
    2021/07/06 13:34

    充分感受日本善意 民進黨感謝日贈我113萬劑疫苗

    宜縣擬在國5交流道設「邊境管制」 綠批天馬行空、藍籲中央規劃
    2021/07/06 13:59

    宜縣擬在國5交流道設「邊境管制」 綠批天馬行空、藍籲中央規劃

    竹縣竹東7里長因鎮長賄選案解職 鎮長派代有6人是解職者家屬
    2021/07/06 14:25

    竹縣竹東7里長因鎮長賄選案解職 鎮長派代有6人是解職者家屬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播