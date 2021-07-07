美國辛辛那提、新北姊妹市互助 侯友宜：開啟善的循環

2020年新北市政府採購隔離衣、面罩、布口罩等物資，急送疫情嚴重的國際城市。（新聞局提供）

2021/07/07 11:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕美國聯邦眾議員夏波7月4日以家鄉俄亥俄州辛辛那提選區議員及眾議院友台小組「國會台灣連線」共同主席身分，致信新北市長侯友宜表達支持與感謝。夏波表示，為了回報新北市去年4月捐贈辛辛那提防護衣、面罩及布口罩，他鼎力支持日前美國捐贈台灣250萬劑疫苗，未來將持續運用國會影響力，協助台灣及新北市獲得包括疫苗在內的所需資源。

侯友宜表示，辛辛那提與新北市締結姊妹市，當初新北捐贈物資時，並沒有期盼姊妹市任何回報，沒想到意外開啟善的循環，把感謝心意化成實際支援行動，1年後台灣成為需要被幫助的一方時，能夠得到美國友人慷慨援助。

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侯友宜認為，「幫助別人就是幫助自己」，新北市府將持續與夏波保持聯繫，請夏波在美國及國際場合為台灣發聲，替新北爭取更多友誼與支持。

秘書處長饒慶鈺說明，去年4月美國疫情最艱困、物資缺乏之際，新北市接到來自辛辛那提市的求助信件，期盼疫情相對緩和的新北市提供防疫所需醫療物資，市府結合秘書處、教育局、哥倫比亞大學台灣校友會、UPS物流等產官學三方資源，以最快時間將物資送到辛辛那提、舊金山、紐約及德國史坦堡縣等友好城市，新北市患難見真情的關懷，獲得美國與德國媒體大幅報導。

夏波為美國共和黨資深國會議員，連任長達24 年，1994年當選國會議員前，曾任辛辛那提市議員。夏波2002年在美國聯邦眾議院與跨黨派議員共同創建「國會台灣連線」，目前擔任共同主席，除了支持美國捐贈台灣250萬劑疫苗，也積極呼籲台灣參與世界衛生組織、推動台灣旅行法等友台重要法案。

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